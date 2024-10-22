Директор интерната на Закарпатье бил детей и требовал у них деньги: омбудсмен отреагировал

Дмитрий Лубинец уточнил, что руководитель заведения использовал детей как бесплатную "рабочую силу", бил их и забирал средства якобы для покупки мебели.

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В одном из детских домов-интернатов на Закарпатье выявлены вопиющие нарушения прав детей. В частности, во время визита Представителем уполномоченного по правам человека в Закарпатской области Андреем Крючковым в вышеупомянутое учреждение там обнаружено трудовую эксплуатацию, избиение детей и вымогательство у них личных средств. Об этом сообщает омбудсман Дмитрий Лубинец.

В ходе визита было выявлено следующее:

воспитанников заведения использовали как бесплатную "рабочую силу" для сбора яблок в частном саду одного из предприятий. Это подтверждается договором между директорами дома-интерната и предприятия по взаимопомощи в сборе яблок;

директор дома-интерната бил воспитанников, что подтверждается показаниями его заместителя и другой воспитанницы интерната. Именно они принимали меры по прекращению избиения;

также у воспитанников требовали средства для покупки мебели в дом-интернат. Это подтверждается документами, показаниями воспитанников и администрацией интерната.

Также установлено, что все банковские карточки с пин-кодами к ним, открытые лицевые счета в банке и документы воспитанников находились в сейфе заместителя директора. Для использования собственных средств воспитанники должны были просить их, написав заявление.

Во время визита было обнаружено 12 письменных "заявлений", написанных одним почерком. Как рассказал директор учреждения, за эти средства приобрели шкафы на сумму более 50 тысяч гривен. Однако эта мебель в интернате не учитывается.

"По вышеперечисленным нарушениям мой Представитель в Закарпатской области направил сообщение об обнаружении признаков уголовных правонарушений. Сейчас сотрудники Национальной полиции Украины провели осмотр места происшествия, опросили директора и изъяли документы", — добавил Дмитрий Лубинец.

Напомним, 19 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на Ивано-Франковщине подопечные психоневрологического интерната подвергаются физическому насилию со стороны работников. У избитой на спине обнаружили синяки и ссадины.

28 сентября стало известно, что правоохранители начали расследовать случаи сексуального насилия над детьми в одном из учебно-реабилитационных центров на Львовщине. Директор совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение".