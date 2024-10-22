Директор інтернату на Закарпатті бив дітей та вимагав у них кошти: омбудсман відреагував

Дмитро Лубінець уточнив, що керівник закладу використовував дітей як безкоштовну "робочу силу", бив їх та забирав кошти нібито для купівлі меблів.

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В одному із дитячих будинків-інтернатів на Закарпатті виявлені кричущі порушення прав дітей. Зокрема, під час візиту Представником уповноваженого з прав людини у Закарпатській області Андрієм Крючковим до вищезгаданої установи там виявлено трудову експлуатацію, побиття дітей та вимагання у них особистих коштів. Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

Під час візиту було виявлено наступне:

вихованців закладу використовували як безкоштовну "робочу силу" для збору яблук в приватному саду одного з підприємств. Це підтверджується договором між директорами будинку-інтернату та підприємства щодо взаємодопомоги в зборі яблук;

директор будинку-інтернату бив вихованців, що підтверджується свідченнями його заступника та іншої вихованки інтернату. Саме вони вживали заходів щодо припинення побиття;

також у вихованців вимагали кошти для купівлі меблів у будинок-інтернат. Це підтверджується документами, показами вихованців та адміністрацією інтернату.

Також встановлено, що всі банківські картки з пін-кодами до них, відкриті особові рахунки в банку та документи вихованців знаходились в сейфі заступника директора. Для використання власних коштів вихованці повинні були просити їх, написавши заяву.

Під час візиту було виявлено 12 письмових "заяв", написаних одним почерком. Як розповів директор установи, за ці кошти придбали шафи на суму понад 50 тисяч гривень. Однак ці меблі в інтернаті не обліковуються.

"За вище переліченими порушеннями мій Представник у Закарпатській області направив повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень. Наразі працівники Національної поліції України провели огляд місця події, опитали директора та вилучили документи", — додав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 19 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на Івано-Франківщині підопічні психоневрологічного інтернату зазнають фізичного насильства з боку працівників. У побитої на спині виявили синці та садна.

28 вересня стало відомо, що правоохоронці почали розслідувати випадки сексуального насильства над дітьми в одному з навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині. Директор здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку".