На Львівщині новий скандал через умови в дитбудинку: омбудсмен показав порушення (фото)

Дітей у закладі саджали до ізолятора аж до п'яти діб, і могли жити у притулку понад два роки замість 90 днів. Також під час перевірки виявили, що лікарі у притулку не мали відповідної ліцензії.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що минулого тижня під час проведення візиту до дитячого притулку у Львівській області виявили кричущі порушення. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Умови проживання підопічних дітей (фото: Дмитро Лубінець/Telegram) Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

За словами Лубінця, його команда та представники низки громадських організацій виявили наступні порушення:

поміщення дітей до ізолятора як покарання, де інколи діти перебували до 5 днів;

перебування підопічних понад 90 днів (деякі мешкають понад два роки);

присутність лікарів без ліцензії, що є грубим порушенням;

незацікавленість Служби у справах дітей "в координації дій";

ігнорування реформи деінституціалізації.

Лубінець вказує, що щодо першого порушення, то такі дії адміністрація закладу пояснила це тим, що "діти симулюють хворобу, аби не йти до школи".

"Однак без цілодобового нагляду неповнолітніх залишати там за зачиненими дверима неприпустимо", — каже омбудсмен.

Уповноважений ВР з прав людини додає, що наразі у питанні деінституціалізації лише чотири дитини з 44-х потрапили до патронатних сімей у 2023 році. Інших — направили до інституційних закладів, а не до сімей.

За словами Лубінця, звіт про виявлені порушення уже отримали відповідні державні органи, а він вніс подання щодо Львівської та Запорізької ОВА, які "передбачають усунення виявлених порушень вказаними органами" протягом одного місяця.

"Вимагаю негайного втручання й усунення цих порушень. Не можу дозволити, щоб правами дитини нехтували!", — констатував омбудсмен.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що омбудсман відреагував на те, що директор інтернату на Закарпатті бив дітей та вимагав у них кошти. Лубінець уточнив, що керівник закладу використовував дітей як безплатну "робочу силу", бив їх та забирав кошти нібито для купівлі меблів.

Також ми писали, що виховательці навчального центру на Львівщині повідомили про підозру. Відео з жорстким поводженням виховательки було оприлюднено в мережі, а правоохоронці вивчають всі подробиці інциденту.