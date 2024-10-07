За знущання над дитиною: виховательці навчального центру на Львівщині повідомили про підозру
На Львівщині спалахнув скандал після публікації відео з жорстким поводженням виховательки одного з навчальних закладів області. Наразі правоохоронці вивчають всі подробиці інциденту, а проти виховательки відкрили провадження за нанесення побоїв і мордування.
Виховательці реабілітаційного центру у Львівській області, яка здійснила жорстоке побиття дитини, вже отримала підозру. Про це повідомив очільник Львівської ОДА Максим Козицький.
За словами начальника місцевої адміністрації, проти жінки-виоховательки відкрито кримінальне провадження за ст. 126 Кримінального кодексу України (побої та мордування). Посадовець додав, що наразі слідство триває.
Нагадаємо, 7 жовтня журналісти видання "Українська правда" поширили відео. На ньому особа, яка нібито є вихователькою одного з навчально-реабілітаційних центрів у Львівській області бʼє дитину залізним прутом. Після того, як неповнолітня падає на канапу, підозрювана продовжує її бити кулаками, зокрема по голові, та називати "скотинякою".
На цей інцидент відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що особисто контролює ситуацію та закликав негайно перемістити дітей з цього центру. Омбудсман також заявив, що очікує на результати розслідування від правоохоронців, а також "дієвих кроків від Львівської ОВА та Служби у справах дітей".
Офіс генерального прокурора також прокоментував поширене відео. В пресрелізі йдеться, що відкрили кримінальне провадження за ст. 126 та 153 КК України (вчинення побоїв і мордування та сексуального насильства).
Наразі правоохоронці вже опитали 46 людей у справі, провели обшуки та призначено судові експертизи. Усіх дітей, які могли стати потерпілими від насилля в центрі, перевели до іншого закладу. Директора цього навчально-реабілітаційного центру вже відсторонено від роботи на час перевірок.
1 жовтня Фокус повідомляв, що на Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей. Як повідомила місцева райрада, примусову евакуацію проведуть у 90 населених пунктах.
2 жовтня український омбудсман повідомив, що росіяни вивезли з України понад 20 тис. українських дітей. За його словами, існує ризик, що РФ депортує ще 1,5 мільйона дітей з тимчасово окупованих територій.