За знущання над дитиною: виховательці навчального центру на Львівщині повідомили про підозру

На Львівщині спалахнув скандал після публікації відео з жорстким поводженням виховательки одного з навчальних закладів області. Наразі правоохоронці вивчають всі подробиці інциденту, а проти виховательки відкрили провадження за нанесення побоїв і мордування.

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Виховательці реабілітаційного центру у Львівській області, яка здійснила жорстоке побиття дитини, вже отримала підозру. Про це повідомив очільник Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами начальника місцевої адміністрації, проти жінки-виоховательки відкрито кримінальне провадження за ст. 126 Кримінального кодексу України (побої та мордування). Посадовець додав, що наразі слідство триває.

Допис Максима Козицького в Telegram

Нагадаємо, 7 жовтня журналісти видання "Українська правда" поширили відео. На ньому особа, яка нібито є вихователькою одного з навчально-реабілітаційних центрів у Львівській області бʼє дитину залізним прутом. Після того, як неповнолітня падає на канапу, підозрювана продовжує її бити кулаками, зокрема по голові, та називати "скотинякою".

Відео: Українська правда

На цей інцидент відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що особисто контролює ситуацію та закликав негайно перемістити дітей з цього центру. Омбудсман також заявив, що очікує на результати розслідування від правоохоронців, а також "дієвих кроків від Львівської ОВА та Служби у справах дітей".

Офіс генерального прокурора також прокоментував поширене відео. В пресрелізі йдеться, що відкрили кримінальне провадження за ст. 126 та 153 КК України (вчинення побоїв і мордування та сексуального насильства).

Наразі правоохоронці вже опитали 46 людей у справі, провели обшуки та призначено судові експертизи. Усіх дітей, які могли стати потерпілими від насилля в центрі, перевели до іншого закладу. Директора цього навчально-реабілітаційного центру вже відсторонено від роботи на час перевірок.

1 жовтня Фокус повідомляв, що на Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей. Як повідомила місцева райрада, примусову евакуацію проведуть у 90 населених пунктах.

2 жовтня український омбудсман повідомив, що росіяни вивезли з України понад 20 тис. українських дітей. За його словами, існує ризик, що РФ депортує ще 1,5 мільйона дітей з тимчасово окупованих територій.