Зомбують в "таборах перевиховання": росіяни вивезли з України понад 20 тис. українських дітей

За інформацією омбудсмена Дмитра Лубінця, існує ризик, що РФ депортує ще 1,5 мільйона дітей з тимчасово окупованих територій.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей, існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на Третьому Пленарному заході Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Примусово переміщеним та депортованим дітям змінюють персональні дані. Це робиться для того, аби їх не можна було знайти та повернути.

"Наших дітей навіть відправляють у так звані "табори перевиховання", де зомбують російською пропагандою. Тільки уявіть: наших дітей змушують заперечувати своє українське походження", – наголосив під час виступу.

Омбудсмен додав, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідних умов перебування. Дмитро Лубінець додав, що пошуком та перевіркою місця перебування таких дітей, а також їх родичів Україна займається самостійно.

Про навмисне нищення ідентичності українських дітей, яких примусово депортували з дитячих будинків та інтернатів Донецької області, йшлось у звіті американського Інституту вивчення війни від 4 червня 2024 року. Зокрема, священнослужителі РПЦ закликали депортованих українських дітей до хрещення в РПЦ та заохочували їх приєднуватися до різних "військово-патріотичних" молодіжних організацій в Росії.

За інформацією "Радіо Свобода", станом на кінець липня в українців за кордоном було вилучено 430 дітей й 65 з них вже вдалося повернути. Голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик зазначив, що причини вилучення дитини від батьків доволі різні — наприклад, незнання законодавства або різний підхід до виховання дітей.