Зомбируют в "лагерях перевоспитания": россияне вывезли из Украины более 20 тыс. украинских детей

По информации омбудсмена Дмитрия Лубинца, существует риск, что РФ депортирует еще 1,5 миллиона детей с временно оккупированных территорий.

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С начала полномасштабного вторжения РФ похитила из Украины более 20 тысяч детей, существует высокий риск депортации еще 1,5 миллиона детей, находящихся на временно оккупированных территориях. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на Третьем Пленарном мероприятии Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Принудительно перемещенным и депортированным детям меняют персональные данные. Это делается для того, чтобы их нельзя было найти и вернуть.

"Наших детей даже отправляют в так называемые "лагеря перевоспитания", где зомбируют российской пропагандой. Только представьте: наших детей заставляют отрицать свое украинское происхождение", — подчеркнул во время выступления.

Омбудсмен добавил, что вывезенные в РФ украинские дети-сироты получают ненадлежащую медицинскую помощь и имеют недостойные условия пребывания. Дмитрий Лубинец добавил, что поиском и проверкой места пребывания таких детей, а также их родственников Украина занимается самостоятельно.

Об умышленном уничтожении идентичности украинских детей, которых принудительно депортировали из детских домов и интернатов Донецкой области, говорилось в отчете американского Института изучения войны от 4 июня 2024 года. В частности, священнослужители РПЦ призывали депортированных украинских детей к крещению в РПЦ и поощряли их присоединяться к различным "военно-патриотическим" молодежным организациям в России.

По информации "Радио Свобода", по состоянию на конец июля у украинцев за рубежом было изъято 430 детей и 65 из них уже удалось вернуть. Председатель Национальной социальной сервисной службы Украины Василий Луцик отметил, что причины изъятия ребенка от родителей довольно разные — например, незнание законодательства или разный подход к воспитанию детей.