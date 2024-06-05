"Акт геноцида": РПЦ русифицирует и уничтожает идентичность депортированных украинских детей, — ISW

Как говорится в отчете ISW, священнослужители РПЦ призывали депортированных украинских детей к крещению в РПЦ и поощряли их присоединяться к различным "военно-патриотическим" молодежным организациям в России.

Related video

Представители русской православной церкви умышленно уничтожают идентичность украинских детей, которых принудительно депортировали из детских домов и интернатов Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 4 июня 2024 года.

В частности аналитики Институт ссылаются на совместное расследование российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса с открытым исходным кодом Kidmapping.

DOXA обнаружила, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российские чиновники депортировали детей из детских домов и интернатов в оккупированной Донецкой области в Ростовскую область России, где их посетил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Игорь Иванов), который рассказывал им о РПЦ и, похоже, соблазнял их подумать о крещении в РПЦ.

"Священнослужители РПЦ также призывали депортированных украинских детей к крещению в РПЦ и, как сообщается, поощряли их присоединяться к различным "военно-патриотическим" молодежным организациям в России", — говорится в отчете.

DOXA и Kidmapping также обнаружили, что депортированные дети из оккупированных Донецкой и Луганской областей находятся в приютах РПЦ в Воронежской области, где духовенство РПЦ и связанные с ней чиновники проводят "военно-патриотические" мероприятия для депортированных детей, чтобы поощрять пророссийские и пророссийские настроения и отрезать детей от их украинской идентичности.

"ISW продолжает считать, что депортация украинских детей с намерением уничтожить их украинскую идентичность с помощью таких русификационных проектов является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, которая запрещает "насильственную передачу детей одной группы другой группе" на том основании, что это является актом геноцида", — отметили аналитики.

Напомним, в отчете от 4 июня 2024 года аналитики ISW сообщили, что россияне жалуются на то, что ВСУ существенно превосходит оккупационную армию в использовании дронов.

В отчете от 3 июня 2024 года аналитики ISW зафиксировали, что российские войска продолжают издеваться над украинскими военнопленными, а также казнить их.