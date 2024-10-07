За издевательство над ребенком: воспитательнице учебного центра во Львовской области сообщили о подозрении

Во Львовской области разгорелся скандал после публикации видео с жестким обращением воспитательницы одного из учебных заведений области. Сейчас правоохранители изучают все подробности инцидента, а против воспитательницы открыли производство за нанесение побоев и истязания.

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Воспитательнице реабилитационного центра во Львовской области, которая совершила жестокое избиение ребенка, уже получила подозрение. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам начальника местной администрации, против женщины-воспитательницы открыто уголовное производство по ст. 126 Уголовного кодекса Украины (побои и истязания). Чиновник добавил, что сейчас следствие продолжается.

Сообщение Максима Козицкого в Telegram

Напомним, 7 октября журналисты издания "Украинская правда" распространили видео. На нем женщина, которая якобы является воспитательницей одного из учебно-реабилитационных центров во Львовской области, бьет ребенка железным прутом. После того как несовершеннолетняя падает на диван, подозреваемая продолжает ее бить кулаками, в частности по голове, и называть "скотынякой".

Видео: Украинская правда

На этот инцидент отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что лично контролирует ситуацию и призвал немедленно переместить детей из этого центра. Омбудсмен также добавил, что ожидает результатов расследования от правоохранителей, а также "действенных шагов от Львовской ОГА и Службы по делам детей".

Офис генерального прокурора также прокомментировал распространенное видео. В пресс-релизе говорится, что открыли уголовное производство по ст. 126 и 153 УК Украины (совершение побоев и истязаний и сексуального насилия).

Сейчас правоохранители уже опросили 46 человек по делу, провели обыски и назначены судебные экспертизы. Всех детей, которые могли стать пострадавшими от насилия в центре, перевели в другое заведение. Директор этого учебно-реабилитационного центра уже отстранен от работы на время проверок.

1 октября Фокус сообщал, что в Сумской области объявили принудительную эвакуацию детей. Как сообщил местный райсовет, принудительную эвакуацию проведут в 90 населенных пунктах.

2 октября украинский омбудсмен сообщил, что россияне вывезли из Украины более 20 тыс. украинских детей. По его словам, существует риск, что РФ депортирует еще 1,5 миллиона детей с временно оккупированных территорий.