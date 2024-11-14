Без дверей та кранів, але з цвіллю: які умови у дитячій спецшколі, яку перевіряє прокуратура

У Новосілківській спецшколі в Тернопільській області утримують 95 дітей, які п'ють гарячу воду замість компоту і змушені митись під душем раз на тиждень. Прокуратура перевіряє працівників спецшколи після звернення дитячого омбудсмена.

Тернопільська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо співробітників Новосілківської спеціальної школи. Підозра стосується статей про погане виконання посадових обов'язків, сексуальне насильство, незаконне утримання та інші. Комісія перевіряльників оглянула заклад, побачила, що коїться у вбиральні, ванній кімнаті, класах, та виявила низку недоліків. Про умови у спецшколі розповіла юристка Інни Мірошниченко, а коментарі прокурори та директорки наведені у репортажі "Суспільного".

Скандал в Новосілківській спецшколі - сюжет "Суспільного" про ситуацію у закладі

Скандал в Новосілківській спецшколі — деталі

Про візит у Новосілківську спецшколу написала в Istagram юристка Інна Мірошниченко, яка відвідала заклад у складі моніторингової комісії. Юристка написала, що загальний бюджет установи — 20 млн грн, частина з яких є благодійними коштами. Розмір вкладу благодійників їй поки що не відомий. Під час перевірки комісія заглянула у вбиральні, ванні кімнати, загальні класи, їдальню, підсобні приміщення. В цілому помітно, що у школі зроблено ремонт, є сучасні меблі. Втім, перші фото показують вбиральню, у якій відсутні дверцята між сидіннями і взагалі немає дверей, які відділяли б унітази від сусідньої кімнати, написала юристка. Крім того, діти не можуть помити руки, бо не мають мила, та прийняти ванну, бо відсутні крани для вмикання води.

Скандал у спецшколі - умови у вбиральні Фото: Instagram Скандал у спецшколі - умови у ванній кімнаті Фото: Instagram

На іншому фото Мірошниченко — шторка для ванни, вкрита цвіллю. Також вона зауважила, що діти можуть прийняти душ, але воду подають централізовано раз на тиждень у кілька кабінок, а шторка — одна на всіх. Ще одне зауваження — гаряча вода з'являється лише на дві години увечері.

Скандал у спецшколі - шторка біля ванни Фото: Instagram Скандал у спецшколі - умови в умивальній кімнаті Фото: Instagram

Крім того, у комісії викликали питання зламана тумба між ліжками, стареньке взуття та компот, дуже схожий на воду, який подали дітям у їдальні.

Скандал у спецшколі - стан меблів Фото: Instagram Скандал у спецшколі - умови в їдальні Фото: Instagram

Комісія також заглянула в приміщення, у якому дітей мали б навчати різним побутовим звичкам. Приміщення закривають на ключ, а коли відчинили, то перевіряльники побачили там залишки минулого бенкету, навела юристка слова персоналу.

Скандал у спецшколі - умови в навчальній кімнаті Фото: Instagram Скандал у спецшколі - недоїдки в навчальній кімнаті Фото: Instagram

У репортажі "Суспільного" про ситуацію в Новосілківській спецшколі нагадали, що обласна прокуратура відкрила провадження через можливе насильство над дітьми та порушення прав дітей. Фокус писав, що на події у закладі звернула увагу Ірина Суслова, представниця Уповноваженого з прав дитини Олександра Криницького. Суслова відвідала спецшколу і після цього звернулась в поліцію, бо побачила, що "діти не вміють читати, їх лякають психлікарнею". Директорка Дар'я Коменда пояснила, що в закладі перебуває 95 дітей з інвалідністю, з них восьмеро — позбавлені батьківського піклування. Посадовиця запевнила, що персонал піклується до дітей, виконує рекомендації реабілітологів та інших фахівці.

"Розпочали ряд кримінальних проваджень за статтями: неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, сексуальне насильство, зловживання службовим становищем", — уточнила обставини справи речниця Тернопільської обласної прокуратури Леся Гурецька, слова якої навели журналісти.

Зазначимо, 31 жовтня Уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець провів перевірку у дитячому притулку на Львівщині. Омбудсмен з'ясував. що дітей отримували в ізоляторі майже тиждень. Крім того, вони перебували у закладі два роки замість 90 днів, згідно з законом.

Нагадуємо, у жовтні виховательці з дитячого закладу в Львівській області оголосили підозру за знущання з дітей: Фокус писав про деталі провадження.