Діти не вміють читати, їх лякають психлікарнею: що виявила перевірка спецшколи на Тернопільщині

Представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова заявила про відсутність обліку дітей і їхніх потреб у Новосільській спецшколі. Заклад немає належної документації, також відомо про факти психологічного насильства.

У Новосільській спеціальній школі Тернопільської обласної ради представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини провели моніторингову перевірку. Результати виявили серйозні порушення. Зокрема, було зафіксовано відсутність належної організації освітнього процесу та численні випадки психологічного й фізичного насильства над дітьми. Про це заявила представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова під час брифінгу у понеділок, 11 листопада, повідомляє "Українська правда. Життя".

За її словами, освітній процес у закладі фактично не організований. Документи щодо методології були надані лише через кілька годин після запиту, а більшість документів, що підтверджують особливі освітні потреби дітей, виявилися протермінованими. Наприклад, директорка закладу стверджувала, що 19 дітей мають інвалідність, однак під час перевірки з'ясувалось, що лише одна дитина мала належну документацію.

Перевірка виявила, що у школі немає журналу відвідуваності, а учні не мають щоденників. Домашні завдання не задаються, а спеціальні освітні програми, які мали б враховувати потреби дітей, не впроваджені.

"Дев’ятого класу немає. Кажуть, що є лише одна дівчина і вона навчається в 10 класі замість 9. Діти віком 8-10 років, які там навчаються з першого класу, досі не вміють читати, не знають літери і не вміють рахувати. Це проблема закладу", — сказала Суслова.

Окрім цього, у школі бракує важливих фахівців, таких як нейропсихологи, дефектологи та логопеди. Натомість присутній лише психолог, яка відмовляється надавати звітність про свою діяльність і заявляє про готовність звільнитися, якщо її змусять це зробити.

Факти насильства у спецшколі на Тернопільщині

Окрему увагу викликали випадки насильства. Суслова розповіла, що дітям у школі заборонено проявляти емоції.

"Якщо дитина починає плакати, її можуть покарати. Це один із численних випадків психологічного насильства над вихованцями, де адміністрація не дозволяє дітям висловлювати свої емоції", — розповіла представниця Уповноваженого з прав дитини.

Вихованців називають "скотами", "інвалідами", "неповносправними" та іншими принизливими словами.

"Діти розповідають, що до них часто застосовують фізичне насильство: їх б'ють, штовхають, дають ляпаси та навіть використовують сторонні предмети для покарання", – заявила Суслова.

А також лякають психоневрологічною лікарнею.

Один із найбільш шокуючих випадків – сексуальне насильство між дітьми, про яке керівництво знало, але не вжило жодних заходів. Натомість жертву, як розповіла Суслова, "принизили, штовхнули, змусили стати на коліна і вибачитися замість того, щоб надати будь-яку підтримку".

Проблема з умовами проживання у спецшколі

Порушення також стосуються базових умов проживання. У школі не забезпечені елементарні засоби гігієни: відсутні туалетний папір, мило та рушники. Душові кімнати не зачиняються.Територія школи занедбана і межує з кладовищем, яке фактично стало місцем для прогулянок.

Представники омбудсмена заявили, що всі ці порушення свідчать про системну проблему в управлінні закладом і відсутність дотримання базових прав дітей. За результатами перевірки інформація передана до відповідних органів для подальшого реагування.

7 листопада Офіс генерального прокурора повідомив про початок розслідування за фактами насильницьких дій в одному зі спеціальних навчальних закладів Тернопільщини.

Новосільська спеціальна школа розташована у Новому Селі Скалатської громади. У ній навчається 95 школярів. Це діти від 6 до 17 років, які мають порушення інтелектуального розвитку. Дехто з дітей постійно проживає в закладі, частина їздить щодня додому. Школа надає неповну середню освіту, тобто там навчаються за програмою дев’ятирічної школи, але освіту учні здобувають до 10 класу, повідомило видання ZAXID.NET.

За словами працівників закладу, ніколи не помічали, щоб вчителі чи інші працівники застосовували насильство до дітей. Щодо сексуального насилля, то лише 6 листопада з’ясувалося, були такі факти між самими учнями. В закладі також повідомили журналістам інформацію щодо ситуації із поміщенням здорової людини в спеціальний психіатричний заклад.

Нагадаємо, 28 вересня правоохоронці почали розслідувати випадки сексуального насильства над дітьми в одному з навчально-реабілітаційних центрів у Львівській області.

10 жовтня Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що більше ніж половина дітей не мали б перебувати у цьому закладі. Один із вихованців повідомив, що підпрацьовує у сфері ритуальних послуг, а саме копає могили, щоб купити поїсти.