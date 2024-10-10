Побиття дітей в сиротинці на Львівщині: деякі вихованці копали могили, щоб купити поїсти

Монітори поспілкувалися з дітьми і виявили, що ті зазнавали психологічного тиску, насильства, погроз, та були свідками вчинення насильства над іншими вихованцями закладу. Окрім того, діти поскаржилися на якість харчування, те, що їм не вистачає їжі.

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Навчально-реабілітаційний центр на Львівщині після скандалу про побиття дітей перевірили монітори секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця. Вони виявили, що діти були голодними і деякі навіть підпрацьовували на похоронах. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, за його словами, триває досудове розслідування за фактами насильства над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі, де перебувають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та ті, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Монітори поспілкувалися з дітьми і виявили, що ті зазнавали психологічного тиску, насильства, погроз, та були свідками вчинення насильства над іншими вихованцями закладу.

Також з'ясувалося, що більше ніж половина дітей не мали б перебувати у закладі. Окрім того, діти поскаржилися на якість харчування, те, що їм не вистачає їжі.

"Також один із вихованців закладу зазначив, що він підпрацьовує у сфері ритуальних послуг, а саме копає могили, підготовлює тіла померлих до поховання, відспівує їх, що в такому віці може спричинити важкі психологічні наслідки та свідчить про ознаки експлуатації дитячої праці", — розповів омбудсмен.

Він зауважив, що очікує термінової релокації дітей з метою унеможливлення тиску на них та насильства і возз'єднання рідних братів і сестер.

Що сталося у реабілітаційному центрі

7 жовтня на Львівщині спалахнув скандал після публікації відео з жорстким поводженням виховательки одного з навчальних закладів області. Проти виховательки відкрили провадження за нанесення побоїв і мордування.

На оприлюдненому відео вихователька била дитину залізним прутом. Після того, як неповнолітня впала на канапу, підозрювана продовжила її бити кулаками, зокрема по голові, та називати "скотинякою".