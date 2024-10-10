Избиение детей в приюте на Львовщине: некоторые воспитанники копали могилы, чтобы купить поесть

Мониторы пообщались с детьми и обнаружили, что те подвергались психологическому давлению, насилию, угрозам, и были свидетелями совершения насилия над другими воспитанниками заведения. Кроме того, дети пожаловались на качество питания, то, что им не хватает еды.

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Учебно-реабилитационный центр на Львовщине после скандала об избиении детей проверили мониторы секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Они обнаружили, что дети были голодными и некоторые даже подрабатывали на похоронах. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Так, по его словам, продолжается досудебное расследование по фактам насилия над детьми в учебно-реабилитационном центре, где находятся дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и те, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Мониторы пообщались с детьми и обнаружили, что те испытывали психологическое давление, насилие, угрозы, и были свидетелями совершения насилия над другими воспитанниками заведения.

Также выяснилось, что более половины детей не должны были бы находиться в заведении. Кроме того, дети пожаловались на качество питания, то, что им не хватает еды.

"Также один из воспитанников заведения отметил, что он подрабатывает в сфере ритуальных услуг, а именно копает могилы, подготавливает тела умерших к погребению, отпевает их, что в таком возрасте может повлечь тяжелые психологические последствия и свидетельствует о признаках эксплуатации детского труда", — рассказал омбудсмен.

Он отметил, что ожидает срочной релокации детей с целью предотвращения давления на них и насилия и воссоединения родных братьев и сестер.

Что произошло в реабилитационном центре

7 октября на Львовщине вспыхнул скандал после публикации видео с жестким обращением воспитательницы одного из учебных заведений области. Против воспитательницы открыли производство за нанесение побоев и истязания.

На обнародованном видео воспитательница била ребенка железным прутом. После того, как несовершеннолетняя упала на диван, подозреваемая продолжила ее бить кулаками, в частности по голове, и называть "скотинякой".