Дети не умеют читать, их пугают психбольницей: что обнаружила проверка спецшколы в Тернопольской области

Представительница Уполномоченного по правам ребенка Ирина Суслова заявила об отсутствии учета детей и их потребностей в Новосельской спецшколе. В заведении нет надлежащей документации, также известно о фактах психологического насилия.

В Новосельской специальной школе Тернопольского областного совета представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека провели мониторинговую проверку. Результаты выявили серьезные нарушения. В частности, было зафиксировано отсутствие надлежащей организации образовательного процесса и многочисленные случаи психологического и физического насилия над детьми. Об этом заявила представитель Уполномоченного по правам ребенка Ирина Суслова во время брифинга в понедельник, 11 ноября, сообщает "Украинская правда. Жизнь".

По ее словам, образовательный процесс в заведении фактически не организован. Документы по методологии были предоставлены только через несколько часов после запроса, а большинство документов, подтверждающих особые образовательные потребности детей, оказались просроченными. Например, директор заведения утверждала, что 19 детей имеют инвалидность, однако во время проверки выяснилось, что только один ребенок имел надлежащую документацию.

Проверка выявила, что в школе нет журнала посещаемости, а у учеников нет дневников. Домашние задания не задаются, а специальные образовательные программы, которые должны учитывать потребности детей, не внедрены.

"Девятого класса нет. Говорят, что есть только одна девушка и она учится в 10 классе вместо 9. Дети в возрасте 8-10 лет, которые там учатся с первого класса, до сих пор не умеют читать, не знают буквы и не умеют считать. Это проблема заведения", — сказала Суслова.

Кроме этого, в школе не хватает важных специалистов, таких как нейропсихологи, дефектологи и логопеды. Зато присутствует только психолог, которая отказывается предоставлять отчетность о своей деятельности и заявляет о готовности уволиться, если ее заставят это сделать.

Факты насилия в спецшколе в Тернопольской области

Отдельное внимание вызвали случаи насилия. Суслова рассказала, что детям в школе запрещено проявлять эмоции.

"Если ребенок начинает плакать, его могут наказать. Это один из многочисленных случаев психологического насилия над воспитанниками, где администрация не позволяет детям выражать свои эмоции", — рассказала представительница Уполномоченного по правам ребенка.

Воспитанников называют "скотами", "инвалидами", "инвалидами", "инвалидами" и другими унизительными словами.

"Дети рассказывают, что к ним часто применяют физическое насилие: их бьют, толкают, дают пощечины и даже используют посторонние предметы для наказания", — заявила Суслова.

А также пугают психоневрологической больницей.

Один из самых шокирующих случаев — сексуальное насилие между детьми, о котором руководство знало, но не приняло никаких мер. Вместо этого жертву, как рассказала Суслова, "унизили, толкнули, заставили стать на колени и извиниться вместо того, чтобы оказать какую-либо поддержку".

Проблема с условиями проживания в спецшколе

Нарушения также касаются базовых условий проживания. В школе не обеспечены элементарные средства гигиены: отсутствуют туалетная бумага, мыло и полотенца. Душевые комнаты не закрываются, территория школы заброшена и граничит с кладбищем, которое фактически стало местом для прогулок.

Представители омбудсмена заявили, что все эти нарушения свидетельствуют о системной проблеме в управлении учреждением и отсутствии соблюдения базовых прав детей. По результатам проверки информация передана в соответствующие органы для дальнейшего реагирования.

7 ноября Офис генерального прокурора сообщил о начале расследования по фактам насильственных действий в одном из специальных учебных заведений Тернопольской области.

Новосельская специальная школа расположена в Новом Селе Скалатской громады. В ней учится 95 школьников. Это дети от 6 до 17 лет, которые имеют нарушения интеллектуального развития. Некоторые из детей постоянно проживают в заведении, часть ездит каждый день домой. Школа предоставляет неполное среднее образование, то есть там учатся по программе девятилетней школы, но образование ученики получают до 10 класса, сообщило издание ZAXID.NET.

По словам работников заведения, никогда не замечали, чтобы учителя или другие работники применяли насилие к детям. Относительно сексуального насилия, то только 6 ноября выяснилось, были такие факты между самими учениками. В заведении также сообщили журналистам информацию о ситуации с помещением здорового человека в специальное психиатрическое учреждение.

Напомним, 28 сентября правоохранители начали расследовать случаи сексуального насилия над детьми в одном из учебно-реабилитационных центров во Львовской области.

10 октября Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что более половины детей не должны были бы находиться в этом заведении. Один из воспитанников сообщил, что подрабатывает в сфере ритуальных услуг, а именно копает могилы, чтобы купить поесть.