Отключения света в Украине: когда вернутся графики и почему импорт — больше не спасение

На днях впервые за более чем два месяца ограничили потребление света для бизнеса. Эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что сейчас баланс в системе есть, но он несколько шаткий.

13 ноября впервые за последние два месяца в Украине ввели ограничения поставок электроэнергии, только для бизнеса и промышленности. Почему возникла такая необходимость и ведет ли это к отключениям света для потребителей, 15 ноября разобрались в "РБК-Украина".

Ограничения ведут к отключениям света?

Последний раз в Украине применяли графики отключений еще 12 сентября — более двух месяцев назад. В последние дни свет начали выключать превентивно — на время воздушных тревог, если есть опасность ракетных ударов. Не нужно для уменьшения последствий для техники в случае попадания.

13 ноября поставки ограничили для бизнеса и промышленности, но произошло это не из-за обстрелов. В "Укрэнерго" заявляли о временном снижении мощности маневровой генерации и существенном уменьшении объемов импорта. Источники объяснили, что на объектах тепловой генерации возникла необходимость провести аварийные ремонты, причина которых не связана непосредственно с атакой ВС РФ. В то же время импорт электроэнергии и солнечная генерация снизились до минимума.

Уже вечером ограничения были отменены. Однако есть большая вероятность, что ситуация повторится. Дело в том, что сейчас в Украине потребление практически соответствует уровню генерации. То есть любые сбои могут ощущать потребители.

"Сейчас баланс в системе есть. Сколько производят, столько и потребляют. Но этот баланс зависит от наличия или отсутствия объемов генерации. Если по каким-то причинам не хватает тепловой генерации, то ее компенсируют солнцем или импортом. На солнце рассчитывать сейчас не приходится, значит основной компенсатор — импорт", — рассказал директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.

В Минэнергетики призвали не поднимать панику и заверили, что говорить о новой волне отключений — рано. Министр Герман Галущенко отметил, что восстановленные после массированных обстрелов объекты генерации могут ломаться, и именно это произошло. По его словам, импорт составил примерно 6% от потенциально возможного — 100 МВт.

Импорт от отключений не спасет

Проблемы или "замечания" на энергообъектах случались уже неоднократно. В сентябре они привели к снижению генерации на одном из блоков Южно-Украинской АЭС. В конце октября, по данным источников, там снова снизилась генерация, но дефицит покрыли аварийным импортом.

Сейчас же импорт спасением не станет. На это есть две причины:

в Европе также холодает и увеличивается потребление;

цена на свет в Украине ниже европейских из-за прайс-кэпов.

По оценке Рябцева, без увеличения предельных цен или их полной отмены импорт вряд ли существенно увеличится, и эффекта от увеличения пропускной способности не будет. С декабря лимит для импорта электроэнергии в Украину увеличили с 1,7 до 2,1 ГВт, но эти возможности не используются из-за низких цен.

"Бизнес ждет, что им предоставят электроэнергию внутри Украины при любых условиях. Но так это не работает, поскольку могут быть дни, когда в балансе для них ее не будет, как это произошло 13 ноября", — подчеркнул эксперт.

По данным СМИ, на одной из крупных электростанций на днях возникли "замечания", для ликвидации которых нужно несколько снизить генерацию. Работы планируют провести так, чтобы минимизировать последствия для потребителей.

Однако сообщается, что серьезных проблем с поставками электроэнергии пока ждать нет причин. Конечно, если в результате обстрелов объекты энергосистемы не получат существенных повреждений.

Источники в правительстве и эксперты уверены, что легкие морозы пройдут в Украине без потрясений. По прогнозу директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, до -5 градусов украинцы смогут проходить без существенных отключений.

"Дальше, почти наверняка, они понадобятся, но будут предсказуемы, по графику", — добавил он.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал наиболее уязвимые к отключениям света регионы.

Сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, при каких условиях в Украине возможен суровый блэкаут.