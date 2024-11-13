В Украине ограничили потребление света: причина и список областей

Ограничения ввели в столице и четырех областях. Вечером их обещают отменить.

В Украине ввели ограничения потребления электроэнергии. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Временные ограничения мощности коснутся только бизнеса и промышленных потребителей. Ни о каких ограничениях для бытовых потребителей речь не идет.

В "Укрэнерго" объяснили, что причиной стали краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии. Вечером, когда будут устранены замечания к работе оборудования, ограничения обещают отменить.

"Просим рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления. Призываем бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд, чтобы избежать вынужденных ограничений мощности", — добавили в НЭК.

В ДТЭК уточнили, где будут введены ограничения по указанию "Укрэнерго":

Киев;

Киевская область;

Одесская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область.

Предприятия должны уменьшить потребление с 07:00 до 20:00. В ДТЭК такие меры объяснили дефицитом в энергосистеме из-за обстрелов ВС РФ и похолодания.

"Пожалуйста, используйте электричество экономно. Энергетики всей страны делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме", — подчеркнула пресс-служба.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал, в каких регионах стоит ждать наибольшего дефицита света.

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко ответил, будут ли отключать электроэнергию при угрозе ракетной атаки.