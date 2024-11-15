Відключення світла в Україні: коли повернуться графіки та чому імпорт — більше не порятунок

Днями вперше за понад два місяці обмежили споживання світла для бізнесу. Експерт Геннадій Рябцев розповів, що нині баланс у системі є, але він дещо хиткий.

13 листопада вперше за останні два місяці в Україні запровадили обмеження постачання електроенергії, лише для бізнесу й промисловості. Чому виникла така необхідність і чи веде це до відключень світла для споживачів, 15 листопада розібрались в "РБК-Україна".

Обмеження ведуть до відключень світла?

Востаннє в Україні застосовували графіки відключень ще 12 вересня — понад два місяці тому. Останніми днями світло почали вимикати превентивно — на час повітряних тривог, якщо є небезпека ракетних ударів. Не потрібно для зменшення наслідків для техніки в разі влучання.

13 листопада постачання обмежили для бізнесу й промисловості, але сталося це не через обстріл. В "Укренерго" заявляли про тимчасове зниження потужності маневрової генерації та суттєве зменшення обсягів імпорту. Джерела пояснили, що на об'єктах теплової генерації виникла потреба провести аварійні ремонти, причина яких не пов’язана безпосередньо з атакою ЗС РФ. Водночас імпорт електроенергії та сонячна генерація знизились до мінімуму.

Вже ввечері обмеження були скасовані. Однак є велика ймовірність, що ситуація повториться. Річ у тім, що нині в Україні споживання практично відповідає рівню генерації. Тобто будь-які збої можуть відчувати споживачі.

"Зараз баланс у системі є. Скільки виробляють, стільки й споживають. Але цей баланс залежить від наявності чи відсутності обсягів генерації. Якщо з якихось причин не вистачає теплової генерації, то її компенсують сонцем чи імпортом. На сонце розраховувати зараз не доводиться, значить основний компенсатор — імпорт", — розповів директор центру "Психея" Геннадій Рябцев.

У Міненергетики закликали не підіймати паніку та запевнили, що говорити про нову хвилю відключень — рано. Міністр Герман Галущенко наголосив, що відновлені після масованих обстрілів об’єкти генерації можуть ламатись, і саме це сталось. З його слів, імпорт склав приблизно 6% від потенційно можливого — 100 МВт.

Імпорт від відключень не врятує

Проблеми або "зауваження" на енергооб'єктах траплялися вже неодноразово. У вересні вони призвели до зниження генерації на одному з блоків Південноукраїнської АЕС. Наприкінці жовтня, за даними джерел, там знову знизилась генерація, але дефіцит покрили аварійним імпортом.

Нині ж імпорт порятунком не стане. На це є дві причини:

в Європі також холодає й збільшується споживання;

ціна на світло в Україні нижчі за європейські через прайс-кепи.

За оцінкою Рябцева, без збільшення граничних цін або їх повного скасування імпорт навряд чи суттєво збільшиться, і ефекту від збільшення пропускної спроможності не буде. З грудня ліміт для імпорту електроенергії в Україну збільшили з 1,7 до 2,1 ГВт, але ці можливості не використовуються через низькі ціни.

"Бізнес чекає, що їм нададуть електроенергію всередині України за будь-яких умов. Але так це не працює, оскільки можуть бути дні, коли в балансі для них її не буде, як це сталося 13 листопада", — підкреслив експерт.

За даними ЗМІ, на одній з великих електростанцій днями виникли "зауваження", для ліквідації яких потрібно дещо знизити генерацію. Роботи планують провести так, щоб мінімізувати наслідки для споживачів.

Проте повідомляється, що серйозних проблем з постачання електроенергій поки чекати немає причин. Звісно, якщо внаслідок обстрілів об’єкти енергосистеми не зазнають суттєвих пошкоджень.

Джерела в уряді й експерти впевнені, що легкі морози пройдуть в Україні без потрясінь. За прогнозом директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, до -5 градусів українці зможуть проходити без істотних відключень.

"Далі, майже напевно, вони знадобляться, але будуть передбачувані, за графіком", — додав він.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав найбільш вразливі до відключень світла регіони.

Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів, за яких умов в Україні можливий суворий блекаут.