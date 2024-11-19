Діти як розмінна монета у схемі з землею: нові деталі зі скандальної Новосільської спецшколи

Правозахисниця Інна Мірошниченко розповіла, що землю Новосільської спецшколи використовує місцевий "олігарх". З її слів, батькам погрожували, щоб ті тримали дітей в інтернаті, поки будується агробізнес.

Адвокатка Інна Мірошниченко заявила, що землею Новосільської спеціальної школи Тернопільської обласної ради користується "олігарх місцевого рівня", який вдавався до погроз. Про це відомо з її публікації в Instagram від 19 листопада.

"Поліція в Тернополі повідомила, що факти насилля не підтверджені. В інтернаті все добре. Це було абсолютно передбачувано, бо волонтери й наставники дітей, які зазнавали насилля, вже зверталися в поліцію, і їм казали те саме", — написала юристка.

Вона проінформувала, що колись спецшкола отримала 19 гектарів землі сільськогосподарського призначення від держави. Від оподаткування ці території звільнені, і їх "майже безплатно" використовує чоловік заступниці директора закладу й місцевий агромагнат.

"Він "тримає" там увесь "район". Більшість людей, які готові були давати свідчення, бояться. Бо їм там жити. Вони бояться за свої життя. Якийсь один олігарх місцевого рівня тримає в страху кілька сіл! Є люди, яким він вже погрожував, але я не боюсь", — зауважила Мірошниченко.

З її слів, спецшкола займається організацією мітингу у Тернополі. Мета — показати, що "всім там подобається". Адвокатка розповіла, що в закладі є діти, одночасно оформлені в прийомні сімʼї або дитячі будинки сімейного типу та віддані в інтернат. І ті, і ті отримують гроші за вихованців. Мірошниченко припустила, що ці батьки-вихователі візьмуть участь в акції.

"Бо хто ж хоче сісти за ґрати за використання дітей?! Я вже мовчу, що ці діти могли б потрапити в сімʼю! А так їх двічі використовують для збагачення. Діти гниють в інтернаті, зазнають насилля, бо їх віддали не тим опікунам", — підкреслила вона.

Юристка уточнила, що йдеться про батьків-вихователів, які права на дітей оформили, але забрати їх із системи "забули". Тобто, наприклад, мають "на паперах" 7 дітей, але фактично виховують одну, бо інші проживають у спецшколі.

Мірошниченко заявила, що не можна допустити, щоб дітей спеціально тримали в закладі, поки хтось будує агроімперію. З її слів, діти поскаржились, що їхніх батьків шантажували.

"Або віддаєш когось в інтернат, аби заберемо у тебе всіх дітей", — передала правозахисниця.

Реакція поліції

Пресслужба поліції Тернопільської області 19 листопада запевнила, що слідчі порушили справи через порушення прав дітей у Новосільській спеціальній школі.

Йдеться про чотири статті:

неналежне виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило істотну шкоду здоров’ю;

незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад;

сексуальне насильство;

зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання свого службового становища всупереч інтересам служби.

"На даний час у рамках кримінальних проваджень проводяться слідчі дії, призначено відповідні експертизи", — запевнили у відомстві.

Реакція спецшколи

У коментарі "Українській правді" директорка закладу Дар’я Коменда підтвердила, що землі використовує місцевий бізнесмен.

"Це аграрій, який працює з багатьма людьми, який ніколи нікому не погрожував. У нас із ним укладений договір про співпрацю", — пояснила вона.

Коменда назвала території "горбиками, на яких нічого не росте" та поскаржилась, що їх "не хотіли обробляти жодні фермери" окрім єдиного підприємця.

"У нас є рахунки, на які кожного року передає гроші, але дає більше, ніж іншим пайовикам. Того року ще подарував нам машину", — розповіла керівниця.

Насильство у стінах спецшколи вона заперечила та заявила, що адміністрація планує "подавати в суд". Деталі щодо причини звернення до суду журналістам з’ясувати не вдалось, бо співрозмовниця несподівано обірвала розмову телефоном.

Нагадаємо, юристка Інна Мірошниченко опублікувала фото з Новосільської спецшколи, розкритикувавши умови для проживання дітей з гарячою водою за суворим графіком, зламаними меблями та гарячою водою на обід під назвою "компот". Водночас в одному з кабінетів знайшли алкоголь, а в іншому — залишки банкету.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що спецшколу вирішили перевірити після звернення щодо насилля над дітьми. Комісія виявила цілу низку порушень. Зокрема, дитина-алергік вечорами часто залишалась голодною, а у навчальний клас для занять з кулінарії дітей не пускають — там проводить "святкування" адміністрація.