Дети как разменная монета в схеме с землей: новые детали из скандальной Новосельской спецшколы

Правозащитница Инна Мирошниченко рассказала, что землю Новосельской спецшколы использует местный "олигарх". По ее словам, родителям угрожали, чтобы те держали детей в интернате, пока строится агробизнес.

Адвокат Инна Мирошниченко заявила, что землей Новосельской специальной школы Тернопольского областного совета пользуется "олигарх местного уровня", который прибегал к угрозам. Об этом известно из ее публикации в Instagram от 19 ноября.

"Полиция в Тернополе сообщила, что факты насилия не подтверждены. В интернате все хорошо. Это было абсолютно предсказуемо, потому что волонтеры и наставники детей, которые подвергались насилию, уже обращались в полицию, и им говорили то же самое", — написала юрист.

Она проинформировала, что когда-то спецшкола получила 19 гектаров земли сельскохозяйственного назначения от государства. От налогообложения эти территории освобождены, и их "почти бесплатно" использует муж заместителя директора заведения и местный агромагнат.

"Он "держит" там весь "район". Большинство людей, которые готовы были давать показания, боятся. Потому что им там жить. Они боятся за свои жизни. Какой-то один олигарх местного уровня держит в страхе несколько сел! Есть люди, которым он уже угрожал, но я не боюсь", — отметила Мирошниченко.

По ее словам, спецшкола занимается организацией митинга в Тернополе. Цель — показать, что "всем там нравится". Адвокат рассказала, что в заведении есть дети, одновременно оформленные в приемные семьи или детские дома семейного типа и отданные в интернат. И те, и те получают деньги за воспитанников. Мирошниченко предположила, что эти родители-воспитатели примут участие в акции.

"Потому что кто же хочет сесть за решетку за использование детей?! Я уже молчу, что эти дети могли бы попасть в семью! А так их дважды используют для обогащения. Дети гниют в интернате, подвергаются насилию, потому что их отдали не тем опекунам", — подчеркнула она.

Юрист уточнила, что речь идет о родителях-воспитателях, которые права на детей оформили, но забрать их из системы "забыли". То есть, например, имеют "на бумагах" 7 детей, но фактически воспитывают одного, потому что другие проживают в спецшколе.

Мирошниченко заявила, что нельзя допустить, чтобы детей специально держали в заведении, пока кто-то строит агроимперию. По ее словам, дети пожаловались, что их родителей шантажировали.

"Или отдаешь кого-то в интернат, чтобы заберем у тебя всех детей", — передала правозащитница.

Реакция полиции

Пресс-служба полиции Тернопольской области 19 ноября заверила, что следователи возбудили дела из-за нарушения прав детей в Новосельской специальной школе.

Речь идет о четырех статьях:

ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее существенный вред здоровью;

незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение;

сексуальное насилие;

злоупотребление служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для себя, использование своего служебного положения вопреки интересам службы.

"В настоящее время в рамках уголовных производств проводятся следственные действия, назначены соответствующие экспертизы", — заверили в ведомстве.

Реакция спецшколы

В комментарии "Украинской правде" директор заведения Дарья Коменда подтвердила, что земли использует местный бизнесмен.

"Это аграрий, который работает со многими людьми, который никогда никому не угрожал. У нас с ним заключен договор о сотрудничестве", — пояснила она.

Коменда назвала территории "холмиками, на которых ничего не растет" и пожаловалась, что их "не хотели обрабатывать никакие фермеры" кроме единственного предпринимателя.

"У нас есть счета, на которые каждый год передает деньги, но дает больше, чем другим пайщикам. В том году еще подарил нам машину", — рассказала руководительница.

Насилие в стенах спецшколы она отрицала и заявила, что администрация планирует "подавать в суд". Детали о причинах обращения в суд журналистам выяснить не удалось, потому что собеседница неожиданно оборвала разговор по телефону.

Напомним, юрист Инна Мирошниченко опубликовала фото из Новосельской спецшколы, раскритиковав условия для проживания детей с горячей водой по строгому графику, сломанной мебелью и горячей водой на обед под названием "компот". В то же время в одном из кабинетов нашли алкоголь, а в другом — остатки банкета.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что спецшколу решили проверить после обращения относительно насилия над детьми. Комиссия обнаружила целый ряд нарушений. В частности, ребенок-аллергик по вечерам часто оставался голодным, а в учебный класс для занятий по кулинарии детей не пускают — там проводит "празднования" администрация.