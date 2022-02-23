Статистика коронавірусу на 23 лютого: 25 062 нових випадки COVID-19 та 3140 госпіталізацій

Жертвами коронавірусної інфекції за день стали 297 українців.

Коронавірус в Україні за минулу добу офіційно було виявлено у 25 062 людей. Нову статистику захворюваності публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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COVID-19, за даними МОЗ, також виявили у 2427 дітей та 665 медичних працівників. У лікарні з коронавірусом чи підозрою на зараження госпіталізували 3140 пацієнтів, а жертвами інфекції за день стали 297 українців.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 25 062 осіб;

одужало — 37 432 осіб;

летальні випадки — 297;

госпіталізації — 3140.

Динаміка госпіталізацій в Україні за останні сім днів:

16 лютого — 3284;

17 лютого — 3323;

18 лютого — 3208;

19 лютого — 3172;

20 лютого — 1886;

21 лютого — 1553;

22 лютого — 3140.

Протягом минулої доби в Україні зробили 113 396 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

методом ПЛР — 47 206;

методом ІФА — 5691;

експрес-тести — 60 499;

Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 за день стали Київ, Дніпропетровська та Полтавська області:

Київ – 3699 випадків;

Дніпропетровська область — 2343 випадки;

Полтавська область — 1686 випадків;

Донецька область — 1523 випадки;

Черкаська область — 1323 випадки.

Крім цього, як розповідають у МОЗ, протягом минулої доби в країні від коронавірусу вакцинували 62 935 людей.

перша доза — 16 844;

друга доза — 27 071;

додаткова доза — 598;

бустерна вакцина — 18 422.

З першого дня пандемії коронавірусної хвороби в Україні:

захворіло — 4 783 835;

одужало — 4 023 033;

летальні випадки — 105 229;

зроблено ПЛР-тестів — 19 477 406.

[ + – ] В Україні минулої доби від COVID-19 померли 297 людей Фото: прес-служба МОЗ

Днем раніше Міністерство охорони здоров'я повідомляло про 24 440 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних COVID-19, за добу померло 287 пацієнтів.

Раніше головний санлікар Ігор Кузін у спілкуванні з Фокусом попереджав українців, що коронавірус не буде єдиною загрозою для України.