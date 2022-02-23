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Статистика коронавірусу на 23 лютого: 25 062 нових випадки COVID-19 та 3140 госпіталізацій

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Статистика коронавірус госпіталізація вакцинація МОЗ МОЗ COVID-19
Фото: Інформатор | В Україні минулої доби від COVID-19 померли 297 людей

Жертвами коронавірусної інфекції за день стали 297 українців.

Коронавірус в Україні за минулу добу офіційно було виявлено у 25 062 людей. Нову статистику захворюваності публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

COVID-19, за даними МОЗ, також виявили у 2427 дітей та 665 медичних працівників. У лікарні з коронавірусом чи підозрою на зараження госпіталізували 3140 пацієнтів, а жертвами інфекції за день стали 297 українців.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло – 25 062 осіб;
  • одужало — 37 432 осіб;
  • летальні випадки — 297;
  • госпіталізації — 3140.

Динаміка госпіталізацій в Україні за останні сім днів:

  • 16 лютого — 3284;
  • 17 лютого — 3323;
  • 18 лютого — 3208;
  • 19 лютого — 3172;
  • 20 лютого — 1886;
  • 21 лютого — 1553;
  • 22 лютого — 3140.

Протягом минулої доби в Україні зробили 113 396 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

  • методом ПЛР — 47 206;
  • методом ІФА — 5691;
  • експрес-тести — 60 499;

Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 за день стали Київ, Дніпропетровська та Полтавська області:

  • Київ – 3699 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2343 випадки;
  • Полтавська область — 1686 випадків;
  • Донецька область — 1523 випадки;
  • Черкаська область — 1323 випадки.

Крім цього, як розповідають у МОЗ, протягом минулої доби в країні від коронавірусу вакцинували 62 935 людей.

  • перша доза — 16 844;
  • друга доза — 27 071;
  • додаткова доза — 598;
  • бустерна вакцина — 18 422.

З першого дня пандемії коронавірусної хвороби в Україні:

  • захворіло — 4 783 835;
  • одужало — 4 023 033;
  • летальні випадки — 105 229;
  • зроблено ПЛР-тестів — 19 477 406.
Статистика коронавірус госпіталізація вакцинація МОЗ МОЗ COVID-19
В Україні минулої доби від COVID-19 померли 297 людей
Фото: прес-служба МОЗ

Днем раніше Міністерство охорони здоров'я повідомляло про 24 440 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних COVID-19, за добу померло 287 пацієнтів.

Раніше головний санлікар Ігор Кузін у спілкуванні з Фокусом попереджав українців, що коронавірус не буде єдиною загрозою для України.