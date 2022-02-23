Статистика коронавірусу на 23 лютого: 25 062 нових випадки COVID-19 та 3140 госпіталізацій
Жертвами коронавірусної інфекції за день стали 297 українців.
Коронавірус в Україні за минулу добу офіційно було виявлено у 25 062 людей. Нову статистику захворюваності публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
COVID-19, за даними МОЗ, також виявили у 2427 дітей та 665 медичних працівників. У лікарні з коронавірусом чи підозрою на зараження госпіталізували 3140 пацієнтів, а жертвами інфекції за день стали 297 українців.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 25 062 осіб;
- одужало — 37 432 осіб;
- летальні випадки — 297;
- госпіталізації — 3140.
Динаміка госпіталізацій в Україні за останні сім днів:
- 16 лютого — 3284;
- 17 лютого — 3323;
- 18 лютого — 3208;
- 19 лютого — 3172;
- 20 лютого — 1886;
- 21 лютого — 1553;
- 22 лютого — 3140.
Протягом минулої доби в Україні зробили 113 396 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:
- методом ПЛР — 47 206;
- методом ІФА — 5691;
- експрес-тести — 60 499;
Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 за день стали Київ, Дніпропетровська та Полтавська області:
- Київ – 3699 випадків;
- Дніпропетровська область — 2343 випадки;
- Полтавська область — 1686 випадків;
- Донецька область — 1523 випадки;
- Черкаська область — 1323 випадки.
Крім цього, як розповідають у МОЗ, протягом минулої доби в країні від коронавірусу вакцинували 62 935 людей.
- перша доза — 16 844;
- друга доза — 27 071;
- додаткова доза — 598;
- бустерна вакцина — 18 422.
З першого дня пандемії коронавірусної хвороби в Україні:
- захворіло — 4 783 835;
- одужало — 4 023 033;
- летальні випадки — 105 229;
- зроблено ПЛР-тестів — 19 477 406.
Днем раніше Міністерство охорони здоров'я повідомляло про 24 440 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних COVID-19, за добу померло 287 пацієнтів.
Раніше головний санлікар Ігор Кузін у спілкуванні з Фокусом попереджав українців, що коронавірус не буде єдиною загрозою для України.