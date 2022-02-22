Статистика коронавірусу на 22 лютого: 24 440 нових випадків COVID-19 та 1 553 госпіталізації
Жертвами коронавірусної хвороби за день стали 287 українців.
В Україні за минулу добу офіційно підтверджено 24 440 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
У медзаклади з COVID-19 або підозрою на інфікування госпіталізували 1 553 особи, а від ускладнень, спричинених хворобою, померли 287 українців.
Коронавірус за добу також виявили у 2 455 дітей і 665 медичних працівників.
За минулий день в Україні:
- захворіли — 24 440 осіб;
- одужали — 33 238 осіб;
- летальні випадки — 287;
- госпіталізації — 1 553.
Динаміка госпіталізацій за останній тиждень:
- 15 лютого — 3 640;
- 16 лютого — 3 284;
- 17 лютого — 3 323;
- 18 лютого — 3 208;
- 19 лютого — 3 172;
- 20 лютого — 1 886;
- 21 лютого — 1 553.
Протягом минулої доби, як розповідають у МОЗ, було зроблено 96 972 тести на коронавірус:
- методом ПЛР — 39 762;
- методом ІФА — 4 890;
- експрес-тести на антиген до вірусу — 52 320.
Найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом за день виявлено у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях:
- Київ — 4 193 випадки;
- Дніпропетровська область — 2 159 випадків;
- Одеська область — 1 664 випадки;
- Полтавська область — 1 490 випадків;
- Запорізька область — 1 393 випадки.
Протягом минулої доби, за даними МОЗ, в Україні вакцинували від коронавірусу 56 726 осіб:
- першою дозою — 15 443;
- другий дозою — 26 027;
- додатковою дозою — 350;
- "бустером" — 14 906.
З першого дня пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 4 758 773 осіб;
- одужали — 3 985 601 особа;
- летальні випадки — 104 932;
- зроблено ПЛР-тестів — 19 430 200.
Зазначимо, що днем раніше в Україні виявили майже вдвічі менше нових випадків зараження коронавірусом — 13 562. Також за добу в країні вдвічі зросла кількість смертей від ускладнень, спричинених хворобою. 20 лютого від коронавірусу померли 127 громадян.
Також повідомлялося, що коронавірус виявили у королеви Великобританії Єлизавети II. Хвороба протікає у монарха у легкій формі, тому вона продовжила виконувати свої обов'язки у Букінгемському палаці.