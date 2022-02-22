RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Коронавірус в Україні Вакцинація від коронавірусу в Україні

Статистика коронавірусу на 22 лютого: 24 440 нових випадків COVID-19 та 1 553 госпіталізації

392
Статистика коронавірус госпіталізація вакцинація МОЗ України COVID-19
Фото: РБК-Україна | В Україні за добу від коронавірусу померли 287 осіб

Жертвами коронавірусної хвороби за день стали 287 українців.

В Україні за минулу добу офіційно підтверджено 24 440 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У медзаклади з COVID-19 або підозрою на інфікування госпіталізували 1 553 особи, а від ускладнень, спричинених хворобою, померли 287 українців.

Коронавірус за добу також виявили у 2 455 дітей і 665 медичних працівників.

За минулий день в Україні:

  • захворіли — 24 440 осіб;
  • одужали — 33 238 осіб;
  • летальні випадки — 287;
  • госпіталізації — 1 553.

Динаміка госпіталізацій за останній тиждень:

  • 15 лютого — 3 640;
  • 16 лютого — 3 284;
  • 17 лютого — 3 323;
  • 18 лютого — 3 208;
  • 19 лютого — 3 172;
  • 20 лютого — 1 886;
  • 21 лютого — 1 553.

Протягом минулої доби, як розповідають у МОЗ, було зроблено 96 972 тести на коронавірус:

  • методом ПЛР — 39 762;
  • методом ІФА — 4 890;
  • експрес-тести на антиген до вірусу — 52 320.

Найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом за день виявлено у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях:

  • Київ — 4 193 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2 159 випадків;
  • Одеська область — 1 664 випадки;
  • Полтавська область — 1 490 випадків;
  • Запорізька область — 1 393 випадки.

Протягом минулої доби, за даними МОЗ, в Україні вакцинували від коронавірусу 56 726 осіб:

  • першою дозою — 15 443;
  • другий дозою — 26 027;
  • додатковою дозою — 350;
  • "бустером" — 14 906.

З першого дня пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 4 758 773 осіб;
  • одужали — 3 985 601 особа;
  • летальні випадки — 104 932;
  • зроблено ПЛР-тестів — 19 430 200.
Статистика коронавірус госпіталізація вакцинація МОЗ України COVID-19
В Україні за добу від коронавірусу померли 287 людей
Фото: прес-служба МОЗ

Зазначимо, що днем раніше в Україні виявили майже вдвічі менше нових випадків зараження коронавірусом — 13 562. Також за добу в країні вдвічі зросла кількість смертей від ускладнень, спричинених хворобою. 20 лютого від коронавірусу померли 127 громадян.

Також повідомлялося, що коронавірус виявили у королеви Великобританії Єлизавети II. Хвороба протікає у монарха у легкій формі, тому вона продовжила виконувати свої обов'язки у Букінгемському палаці.