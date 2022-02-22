Статистика коронавірусу на 22 лютого: 24 440 нових випадків COVID-19 та 1 553 госпіталізації

Жертвами коронавірусної хвороби за день стали 287 українців.

В Україні за минулу добу офіційно підтверджено 24 440 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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У медзаклади з COVID-19 або підозрою на інфікування госпіталізували 1 553 особи, а від ускладнень, спричинених хворобою, померли 287 українців.

Коронавірус за добу також виявили у 2 455 дітей і 665 медичних працівників.

За минулий день в Україні:

захворіли — 24 440 осіб;

одужали — 33 238 осіб;

летальні випадки — 287;

госпіталізації — 1 553.

Динаміка госпіталізацій за останній тиждень:

15 лютого — 3 640;

16 лютого — 3 284;

17 лютого — 3 323;

18 лютого — 3 208;

19 лютого — 3 172;

20 лютого — 1 886;

21 лютого — 1 553.

Протягом минулої доби, як розповідають у МОЗ, було зроблено 96 972 тести на коронавірус:

методом ПЛР — 39 762;

методом ІФА — 4 890;

експрес-тести на антиген до вірусу — 52 320.

Найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом за день виявлено у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях:

Київ — 4 193 випадки;

Дніпропетровська область — 2 159 випадків;

Одеська область — 1 664 випадки;

Полтавська область — 1 490 випадків;

Запорізька область — 1 393 випадки.

Протягом минулої доби, за даними МОЗ, в Україні вакцинували від коронавірусу 56 726 осіб:

першою дозою — 15 443;

другий дозою — 26 027;

додатковою дозою — 350;

"бустером" — 14 906.

З першого дня пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 4 758 773 осіб;

одужали — 3 985 601 особа;

летальні випадки — 104 932;

зроблено ПЛР-тестів — 19 430 200.

[ + – ] В Україні за добу від коронавірусу померли 287 людей Фото: прес-служба МОЗ

Зазначимо, що днем раніше в Україні виявили майже вдвічі менше нових випадків зараження коронавірусом — 13 562. Також за добу в країні вдвічі зросла кількість смертей від ускладнень, спричинених хворобою. 20 лютого від коронавірусу померли 127 громадян.

Також повідомлялося, що коронавірус виявили у королеви Великобританії Єлизавети II. Хвороба протікає у монарха у легкій формі, тому вона продовжила виконувати свої обов'язки у Букінгемському палаці.