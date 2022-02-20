Британська королева Єлизавета II захворіла на коронавірус, — Букінгемський палац.

Поки що хвороба протікає у легкій формі і 95-річний монарх не планує припиняти своїх обов'язків у палаці.

Англійська королева Єлизавета II заразилася вірусом COVID-19. У Букінгемському палаці заявили, що хвороба протікає у легкій формі і симптоми схожі з застудними, повідомляє Associated Press.

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Оскільки поки що ускладнень у зв'язку із захворюванням не спостерігається, Єлизавета II не планує переривати виконання своїх обов'язків у Віндзорі цього тижня. При цьому вона дотримуватиметься приписів лікарів.

"Вона продовжить лікування відповідно до рекомендацій, яких зараз суворо дотримується", — йдеться у заяві палацу.

Відомо, що напередодні королева контактувала зі своїм старшим сином та спадкоємцем принцем Уельським. Ймовірно, від нього і передалася хвороба, тому що у Чарльза минулого тижня виявили позитивний тест на коронавірус.

Раніше Єлизавета II публічно зізналася у проблемах зі здоров'ям. На зустрічі з новим міністром оборони генерал-майором Елдоном Мілларом вона заявила, що їй важко ходити і тому вона всюди носить із собою тростину, на яку спирається під час зустрічей та заходів.

Також Фокус повідомляв про те, що королева Єлизавета II випустила одеколон для собак. Перший у світі парфум для собак, отримав назву The Happy Hounds Dog Cologne (Одеколон щасливого гончого собаки).