Британская королева Елизавета II заболела коронавирусом, - Букингемский дворец

Пока болезнь протекает в легкой форме и 95-летний монарх не планирует прекращать свои обязанности во дворце.

Английская королева Елизавета II заразилась вирусом COVID-19. В Букингемском дворце заявили, что пока болезнь протекает в легкой форме и симптомы схожи с простудными, сообщает Associated Press.

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Поскольку пока осложнений в связи с заболеванием не наблюдается, Елизавета II не планирует прерывать выполнение своих обязанностей в Виндзоре на этой неделе. При этом она будет соблюдать предписания врачей.

"Она продолжит лечение в соответствии с рекомендациями, которые сейчас строго соблюдает", — говорится в заявлении дворца.

Известно, что накануне королева контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским. Вероятно, от него и передалась болезнь, так как у Чарльза на прошлой неделе был выявлен положительный тест на коронавирус.

Ранее Елизавета II публично призналась в проблемах со здоровьем. На встрече с новым министром обороны генерал-майором Элдоном Милларом она заявила что ей трудно ходить и потому она повсюду носит с собой трость, на которую опирается во время встреч и мероприятий.

Также Фокус сообщал о том, что королева Елизавета II выпустила одеколон для собак. Первый в мире парфюм для собак, получил название The Happy Hounds Dog Cologne (Одеколон счастливой гончей собаки).