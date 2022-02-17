"Я не могу двигаться": Елизавета II публично призналась в проблемах со здоровьем (видео)

Монарх говорит, что ей трудно ходить, и повсюду носит с собой трость, на которую опирается во время встреч и мероприятий.

95-летняя королева Великобритании Елизавета II все реже появляется на публике, что провоцирует новые тревожные слухи о ее здоровье. О том, что с ней не все в порядке, подтвердила и сама монарх, когда приветствовала нового министра обороны генерал-майора Элдона Миллара и его предшественника контр-адмирала Джеймса Маклеода в Дубовой комнате Виндзорского замка, сообщает Daily Mail.

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На аудиенции Ее Величество появилась в платье с цветочным принтом и бессменном жемчужном колье. Королева выглядела слабой и опиралась на трость, с которой не расстается в последнее время. Она поздоровалась с присутствующими и на вопрос "Как дела?" ответила:

"Ну, как видите, я не могу двигаться".

[ + – ] Встреча королевы с министром обороны и его приемником

Елизавета II впервые появилась в публичном пространстве после того, как ее сын, принц Чарльз, и невестка, Камилла Паркер-Боулз заболели коронавирусом.

Букингемский дворец по-прежнему отказывается подтвердить, был ли у королевы положительный или отрицательный результат на коронавирус, ссылаясь на медицинскую конфиденциальность и заявляя, что на прошлой неделе у нее не было никаких симптомов.

На данный момент королева проходит ежедневные тесты и выполняет все предписания врачей. При этом неизвестно, находится ли она на самоизоляции.

В последнее время монарх переживает не лучший период. Королевскую семью продолжает сотрясать скандалы. Первый связан с принцем Эндрю, который на днях завершил урегулирование громкого дела о сексуальном насилии против него, согласившись выплатить истцу Вирджинии Джуффре компенсацию. Сумма официально не разглашается, однако по данным The Telegraph, она составит более £12 миллионов ($16 млн), часть из которой покроет сама королева.

Второй скандал связан с началом расследования лондонской полицией в отношении благотворительного фонда принца Чарльза. Правоохранители не исключают, что руководство фонда, возможно, помогло получить Орден Британской империи своему донору, саудовскому миллиардеру Махфузу Мареи Мубараку бин Махфузу, а затем – и британского гражданства.

Напомним, недавно королева появилась на приеме в Сандрингеме с большой гематомой на левой ноге. При этом она опиралась на трость.

В честь своего Платинового юбилея на троне Елизавета II сообщила, что после ее смерти королем станет принц Чарльз, а Камилла будет королевой-консортом.