Королевский подарок: Елизавета II сообщила, что после ее смерти Камилла станет королевой
Будущий статус Камиллы Паркер-Боулз королева зафиксировала в официальном документе, сообщив, что послее ее смерти народ Британии должен оказать паре такую же поддержку как и ей.
Елизавета II в ее послании к нации заявила, что Камилла, герцогиня Корнуольская, станет королевой, когда Чарльз вступит в статус короля, сообщает Dailymail.
Заявление было сделано в честь платинового юбилея вступления Елизаветы II на престол 70 лет назад. Это первое официальное подтверждение позиции королевы.
Королева отметила, что она искренне желает, чтобы ее невестка была полностью признана, когда Чарльз станет ее преемником. Обращение к нации развеяло слухи о том, что 95-летняя королева может отречься от престола, поскольку она подтвердила свое обещание коронации.
"Когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, как и мне; и я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла была известна как королева". — рассказала монархиня.
В Кларенс-Хаусе, резиденции членов британской королевской семьи, сообщили, что Чарльз и Камилла были тронуты и польщены жестом королевы. Это ярчайший признак не только непоколебимой поддержки королевой своей невестки, сообщили в резиденции, но и доказательство ее непреходящей привязанности к женщине, которая обеспечила счастье ее старшего сына.
До этого считалось, что Камилла не получит титул королевы. За два месяца до помолвки принца Уэльского в феврале 2005 года, в дворце официально заявили, что миссис Паркер-Боулз будет использовать титул Ее Королевского Высочества принцессы-консорта, когда принц Уэльский вступит на престол.
В соцсетях мнения пользователей разделились. Одни писали, что это прекрасная новость и они рады за пару.
"Она заслужила это", "Я думаю, это великолепно, ведь она делает его счастливым!"
Другие пользователи высказали негативное отношение к решению королевы.
"Никогда эта женщина не будет Королевой! Называйте ее как хотите, она не достойна звания Дианы", "Я знаю, что нам нужно двигаться дальше, но я не могу не думать о Диане и о том, что с ней сделал Чарльз. Я уверен, что Уильям был бы лучшим королем", "Я очень уважаю нашу королеву, она невероятная женщина. Извините, но у меня нет такого уважения к Чарльзу или Камилле, я определенно не буду петь наш великий национальный гимн для этих двоих".
Напомним, на праздновании платинового юбилея своего королевского правления, Елизавета II выглядела очень веселой и улыбалась присутствующим. В руках у нее были трость и фирменная черная сумочка. Однако, присутствующие отметили возможные проблемы со здоровьем у королевы.
Ранее к юбилею Королевская почта уже выпустила набор тематических марок, изображения на которых охватывают практически все 70 лет правления королевы. Таким же образом были отмечены Серебряный, Золотой и Бриллиантовый юбилеи королевы.