Королевский подарок: Елизавета II сообщила, что после ее смерти Камилла станет королевой

Будущий статус Камиллы Паркер-Боулз королева зафиксировала в официальном документе, сообщив, что послее ее смерти народ Британии должен оказать паре такую же поддержку как и ей.

Елизавета II в ее послании к нации заявила, что Камилла, герцогиня Корнуольская, станет королевой, когда Чарльз вступит в статус короля, сообщает Dailymail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Заявление было сделано в честь платинового юбилея вступления Елизаветы II на престол 70 лет назад. Это первое официальное подтверждение позиции королевы.

[ + – ] Обращение к нации Елизаветы II, в котором она зафиксировала будущий статус Камиллы

Королева отметила, что она искренне желает, чтобы ее невестка была полностью признана, когда Чарльз станет ее преемником. Обращение к нации развеяло слухи о том, что 95-летняя королева может отречься от престола, поскольку она подтвердила свое обещание коронации.

"Когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую ​​же поддержку, как и мне; и я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла была известна как королева". — рассказала монархиня.

В Кларенс-Хаусе, резиденции членов британской королевской семьи, сообщили, что Чарльз и Камилла были тронуты и польщены жестом королевы. Это ярчайший признак не только непоколебимой поддержки королевой своей невестки, сообщили в резиденции, но и доказательство ее непреходящей привязанности к женщине, которая обеспечила счастье ее старшего сына.

[ + – ] Чарльз и Камилла были тронуты и польщены жестом королевы

До этого считалось, что Камилла не получит титул королевы. За два месяца до помолвки принца Уэльского в феврале 2005 года, в дворце официально заявили, что миссис Паркер-Боулз будет использовать титул Ее Королевского Высочества принцессы-консорта, когда принц Уэльский вступит на престол.

В соцсетях мнения пользователей разделились. Одни писали, что это прекрасная новость и они рады за пару.

"Она заслужила это", "Я думаю, это великолепно, ведь она делает его счастливым!"

Другие пользователи высказали негативное отношение к решению королевы.

"Никогда эта женщина не будет Королевой! Называйте ее как хотите, она не достойна звания Дианы", "Я знаю, что нам нужно двигаться дальше, но я не могу не думать о Диане и о том, что с ней сделал Чарльз. Я уверен, что Уильям был бы лучшим королем", "Я очень уважаю нашу королеву, она невероятная женщина. Извините, но у меня нет такого уважения к Чарльзу или Камилле, я определенно не буду петь наш великий национальный гимн для этих двоих".

Напомним, на праздновании платинового юбилея своего королевского правления, Елизавета II выглядела очень веселой и улыбалась присутствующим. В руках у нее были трость и фирменная черная сумочка. Однако, присутствующие отметили возможные проблемы со здоровьем у королевы.

Ранее к юбилею Королевская почта уже выпустила набор тематических марок, изображения на которых охватывают практически все 70 лет правления королевы. Таким же образом были отмечены Серебряный, Золотой и Бриллиантовый юбилеи королевы.