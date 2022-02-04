Королевская почта представила набор марок к Платиновому юбилею правления Елизаветы II

Изображения на марках охватывают практически все 70 лет правления королевы.

6 февраля исполняется 70 лет с того дня, как была коронована Елизавета II, и в преддверии этой даты Королевская почта выпустила коллекцию марок к Платиновому юбилею правления монарха, сообщается на сайте Royal Mail.

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В новом наборе представлены ее фотографии на протяжении десятилетий правления, с 1950-х по 2020-е годы, от Trooping the Color и поездок по родной стране до мировых туров. Самая ранняя, черно-белая, появляется на марке 1-го класса и изображает молодую королеву рядом с герцогом Эдинбургским, когда она улыбается и машет рукой во время поездки в Вашингтон, округ Колумбия, в США. Этот юбилей станет первым, который монарх отметит без принца Филиппа, умершего в апреле 2021 года.

[ + – ] Молодая королева Елизавета II

На других марках 1-го класса изображена улыбающаяся королева в бордовом наряде и шляпе во время визита в штаб-квартиру МИ5 в феврале 2020 года, а также на прогулке в Вустере в апреле 1980 года.

Изменение стиля монарха с годами запечатлено на фотографии 1966 года на марке стоимостью 1,70 фунта стерлингов, на которой она – в шляпе с перьями и свободном платье той эпохи в парке Виктория, Сент-Винсент, во время тура по Вест-Индии.

Саймон Томпсон, исполнительный директор Royal Mail, сказал, что для него было "честью" выпустить марки, которые станут "прославлением второй елизаветинской эпохи" и данью уважения "замечательному сроку службы и государственной службы" монарха.

Серебряный, Золотой и Бриллиантовый юбилеи королевы также были отмечены специальными выпусками марок.

Ни один из новых наборов не включает силуэт королевы, который обычно требуется на специальных марках. По словам представителей Королевской почты, поскольку изображение Елизаветы II используется в самом дизайне марки, это устраняет необходимость в силуэте.

Кроме обычных марок, почта предлагает и другие коллекционные товары. Особое внимание привлекают эксклюзивные платиновые копии марок с изображением королевы стоимостью 125 фунтов стерлингов каждая, выпущенные тиражом в 500 штук. Они изготовлены из платиновых слитков и содержат не менее 0,1 г платины. Очень детализированные процессы тиснения, обрезки и рельефа отражают мелкие детали дизайна марки.

[ + – ] Лимитированная коллекция платиновых марок Фото: royalmail.com

Среди других предложений – марки, взятые в рамку, марки вместе с альбомами, тематические конверты и многое другое.

Несмотря на то, что коронация Елизаветы состоялась 6 февраля, основные торжества, которые продлятся четыре дня, начнутся 2 июня. Они будут включать в себя концерт в Букингемском дворце, торжественную благодарственную службу, театрализованное представление.

В настоящее время монарх находится в поместье Сандрингем, где она останется на годовщину, которая одновременно знаменует собой смерть ее отца Георга VI и момент, когда она стала королевой в 1952 году. Елизавета II – первый британский монарх в истории, так долго находящийся на престоле.

Напомним, в Китае к юбилею королевы выпустили партию сувенирной посуды, однако она оказалась бракованной из-за допущенной в подписи ошибки.