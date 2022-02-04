Королівська пошта представила набір марок до Платинового ювілею правління Єлизавети II

Зображення на марках охоплюють майже всі 70 років правління королеви.

6 лютого виповнюється 70 років із того дня, як була коронована Єлизавета II, і напередодні цієї дати Королівська пошта випустила колекцію марок до Платинового ювілею правління монарха, повідомляє сайт Royal Mail.

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У новому наборі представлені її фото протягом десятиліть правління, з 1950-х до 2020-х років, від Trooping the Color і поїздок рідною країною до світових турів. Найраніша, чорно-біла, з'являється на марці 1-го класу і зображує молоду королеву поруч із герцогом Единбурзьким, коли вона посміхається і махає рукою під час поїздки до Вашингтона, округу Колумбія, США. Цей ювілей стане першим, який монарх відзначить без принца Філіпа, який помер у квітні 2021 року.

[ + – ] Молода королева Єлизавета ІІ

На інших марках 1-го класу зображена усміхнена королева у бордовому вбранні та капелюсі під час візиту до штаб-квартири МІ5 у лютому 2020 року, а також на прогулянці у Вустері в квітні 1980 року.

Зміна стилю монарха з роками відображена на фото 1966 року на марці вартістю 1,70 фунтів стерлінгів, на якій вона — у капелюсі з пір'ям і вільній сукні тієї епохи в парку Вікторія, Сент-Вінсент, під час туру у Вест-Індію.

Саймон Томпсон, виконавчий директор Royal Mail, сказав, що для нього було "честю" випустити марки, які стануть "прославленням другої єлизаветинської епохи" та шаною "чудовому терміну служби та державної служби" монарха.

Срібний, Золотий і Діамантовий ювілеї королеви також були відзначені спеціальними випусками марок.

Жоден із нових наборів не враховує силует королеви, який зазвичай потрібний на спеціальних марках. За словами представників Королівської пошти, оскільки зображення Єлизавети II використовується у самому дизайні марки, це усуває потребу в силуеті.

Окрім звичайних марок, пошта пропонує інші колекційні товари. Особливу увагу привертають ексклюзивні платинові копії марок із зображенням королеви вартістю 125 фунтів стерлінгів кожна, випущені тиражем 500 екземплярів. Вони виготовлені з платинових зливків і містять не менше 0,1 г платини. Дуже деталізовані процеси тиснення, обрізки та рельєфу відображають дрібні деталі дизайну марки.

[ + – ] Лімітована колекція платинових марок Фото: royalmail.com

Серед інших пропозицій — марки, взяті у рамку, марки разом з альбомами, тематичні конверти та багато іншого.

Незважаючи на те, що коронація Єлизавети відбулася 6 лютого, основні урочистості, що триватимуть чотири дні, розпочнуться 2 червня. Вони враховуватимуть концерт у Букінгемському палаці, урочисту подячну службу, театралізовану виставу.

Наразі монарх знаходиться в маєтку Сандрінгем, де вона залишиться на річницю, яка одночасно знаменує собою смерть її батька Георга VI і момент, коли вона стала королевою у 1952 році. Єлизавета II — перший британський монарх в історії, який так довго перебуває на престолі.

Нагадаємо, в Китаї до ювілею королеви випустили партію сувенірного посуду, проте вона виявилася бракованою через припущену в підписі помилку.