Китайці випустили партію бракованого посуду до Платинового ювілею Єлизавети II

Усі 10 800 предметів посуду з друкарською помилкою будуть продані оптом із 90%-знижкою на сайті, що займається продажем непотрібних речей.

Понад 10 тисяч чайних чашок і тарілок китайського виробництва, призначених для продажу у Великій Британії в межах святкування Платинового ювілею правління Єлизавети II, було випущено з друкарською помилкою, повідомляє ВВС.

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Замість напису Platinum jubilee (платиновий ювілей) на посуді красується Platinum Jubbly.

Усе замовлення було зроблено в Китаї, однак, побачившмилку, замовник із Великобрии потанії відмовився купувати партію. Тепер її реалізацією зайнялася компанія Wholesale Clearance, яка спеціалізується на збанкрутілих запасах і лініях, знятих із виробництва, продаючи непотрібні товари оптом.

За словами керівника вебсайту Clearance Карла Бакстера, тепер цей посуд буде проданий як сувенірна продукція з 90% знижкою.

"Стань фанатом Only Fools and Horses і здивуй своїх друзів набором Lovely Jubbly!" — йдеться на сайті. Це – посилання до класичного ситкому ВВС "Тільки дурні та коні", де герой Дель Бой був відомий крилатою фразою "Lovely jubbly" та хитрими схемами заробляння грошей.

"Що може бути більш унікальним, ніж наш посуд із друкарськими помилками, випущений обмеженим тиражем?" — упевнений Бакстер.

Компанія Wholesale Clearance оцінила партію посуду в 32 400 фунтів стерлінгів із оптовим розпродажем, що передбачає, що покупець може отримати потенційний прибуток, що перевищує 291 492 фунти стерлінгів.

Платиновий ювілей присвячений 70-річчю сходження на престол королеви Єлизавети II 6 лютого 1952 року. Святкування заплановано на перший місяць літа. Починаючи з 2 червня, заходи включатимуть Trooping the Color (щорічні публічні урочистості на честь дня народження королеви), запалення маяків Platinum Jubilee, службу на честь Дня подяки в соборі Святого Павла, Дербі в Епсом-Даунсі, живий концерт під назвою "Платинова вечірка в палаці", Великий ювілейний обід і Платинове ювілейне театралізоване дійство. До цієї дати готують чимало сувенірної продукції.

Нагадаємо, королева Єлизавета запустила виробництво власного кетчупу та коричневого соусу, які "ідеально підходять до англійського сніданку".