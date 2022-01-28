Королева Єлизавета запустила власний бренд кетчупу

Кетчуп і коричневий соус від монарха продаватимуть у Сандрінгемі

Королева Єлизавета II тепер продаватиме соуси. І ті, хто вже їх спробував, кажуть, що вони ідеально підходять до чипсів і англійського сніданку. Про це пише Daily Mail.

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Пляшечка соусу вагою 295 грам коштує 6,99 фунтів стерлінгів, і придбати його можна тільки в Сандрінгемі в Норфолку, де королева має маєток.

Кетчуп, який, як сказано в анотації, "ідеально підходить до сніданку, але не тільки до нього", приправлений фініками, яблучним соком та ідеальним набором спецій. А пляшечка прикрашена етикеткою з позначкою Royal Estate.

[ + – ] Королівський кетчуп і коричневий соус Фото: Скриншот

До речі, звичайний кетчуп марки Sainsbury коштує всього 60 пенсів за 460 гр, але його рецепт не схвалювала королева.

Коричневий соус, традиційна британська приправа, також готується на основі томатів із додаванням оцту та спецій.

Королева Єлизавета, як відомо, любить фастфуд і часто замовляє традиційну рибу зі смаженою картоплею в ресторанах на виніс, особливо коли відправляється у відпустку в замок Баломорал. І приправляє цю страву соусами, які тепер зможуть спробувати всі охочі.

Раніше колишній шеф-кухар королеви Даррен Макгрейді розповідав, що королева обожнює бургери з оленини, але їсть їх без булочки, ножем і виделкою та приправляє журавлинним соусом.

А кондитер Адам Лі повідомив, що Єлизавета любить шоколад, але не звичайний, а з кондитерської Charbonnel et Walker, яка виготовляє ласощі з 1875 року. Королева віддає перевагу цукеркам із рожевим або фіалковим кремом.