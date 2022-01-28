Королева Елизавета запустила собственный бренд кетчупа

Кетчуп и коричневый соус от монарха будет продавать в Сандрингеме

Королева Елизавета II теперь будет продавать соусы. И те, кто уже их попробовал, говорят, что они идеально подходят к чипсам и английскому завтраку. Об этом пишет Daily Mail.

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Бутылочка соуса весом в 295 грамм стоит 6,99 фунтов стерлингов и приобрести его можно только в Сандрингеме в Норфолке, где у королевы есть имение.

Кетчуп, который, как сказано в аннотации, "идеально подходит к завтраку, но не только к нему", приправлен финиками, яблочным соком и идеальным набором специй. А бутылочка украшена этикеткой с отметкой Royal Estate.

[ + – ] Королевский кетчуп и коричневый соус Фото: Скриншот

К слову обычный кетчуп марки Sainsbury стоит всего 60 пенсов за 460 г., но его рецепт не одобряла королева.

Коричневый соус, традиционная британская приправа, также готовится на основе томатов, с добавлением уксуса и специй.

Королева Елизавета, как известно, любит фастфуд и часто заказывает традиционные рыбу с жареной картошкой в ресторанах на вынос, особенно, когда отправляет в отпуск в замок Баломорал. И приправляет это блюдо соусами, которые теперь смогут попробовать все желающие.

Ранее бывший шеф-повар королевы, Даррен Макгрейди, рассказывал, что королева обожает бургеры из оленины, но есть их без булочки, ножом и вилкой и приправляет клюквенным соусом.

А кондитер Адам Ли сообщил, что Елизавета любит шоколад, но не обычный, а из кондитерской Charbonnel et Walker, которая производит лакомства с 1875 года. Королева предпочитает конфеты с розовым, или фиалковым кремом.