"Фиалковый и розовый крем": британский кондитер рассказал, какие конфеты предпочитает королева Елизавета

Известный кондитер Адам Ли появился в программе Billion Pound Bond Street и рассказал о своей самой известной клиентке – королеве Елизавете

Оказалось, что королева, которая терпеть не может чеснок, но обожает шоколад и коктейль из джина и ликера Дюбонне, любит особенный сорт конфет – ручной работы и с цветочным кремом. Об этом пишет Daily Mail.

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Главный шоколатье кондитерской фирмы Charbonnel et Walker говорит, что королева любит аромат и вкус цветов. А потому ее любимые конфеты – с розовым или фиалковым кремом.

[ + – ] Любимые конфеты королевы Елизаветы

"Они покрыты прекрасным темным шоколадом и украшены засахаренными лепестками цветов", — уточняет Адам Ли.

Компания Charbonnel et Walker, была открыта на самой дорогой торговой улице Бонд-стрит еще в 1875 году. Именно тогда король Эдуард VII попросил своего любимого производителя шоколада мадам Шарбоннель переехать из Парижа в Лондон.

[ + – ] Магазин Charbonnel et Walker на Бонд-стрит

[ + – ] Адам Ли, кондитер королевы

Коробка конфет тут может стоить 280 фунтов стерлингов, и кондитеры компании отвечают за качество каждой конфетки. Лакомства этой фирмы поставляются в Букингемский дворец уже много десятилетий. Также трюфелями от тамошних кондитеров угощают на скачках в Аскоте.

Еще конфеты этой фирмы любил Оскар Уайльд, он даже писал о них в своих книгах, а сейчас их предпочитает певица Тэйлор Свифт. Кроме королевы за шоколадом сюда часто заходила принцесса Диана.

"Она всегда покупала для своих мальчиков шоколадные яйца к Пасхе", — отмечают в кондитерской.

Королева Елизавета известна своей любовью к шоколаду. Она предпочитает шоколадный мусс, шоколадный бисквитный торт и пирожные с шоколадным ганашем. Об этом говорил бывший личный повар королевы Даррен МакГрэди.

Он также упоминал, что королеву нельзя назвать гурманом, хоть она и предпочитает омлет с трюфелями на завтрак.