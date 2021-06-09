"Фіалковий і крем із троянд": британський кондитер розповів, яким цукеркам надає перевагу королева Єлизавета

Відомий кондитер Адам Лі з'явився в програмі Billion Pound Bond Street і розповів про свою найвідомішу клієнтку — королеву Єлизавету.

Зʼясувалося, що королева, яка терпіти не може часник, але обожнює шоколад і коктейль з джина і лікеру Дюбонне, любить особливий сорт цукерок — ручної роботи і з квітковим кремом. Про це пише Daily Mail.

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Головний шоколатʼє кондитерської фірми Charbonnel et Walker каже, що королева любить аромат і смак квітів. А тому її улюблені цукерки — з фіалковим кремом або кремом із троянд.

[ + – ] Улюблені цукерки королеви Єлизавети

"Вони покриті прекрасним темним шоколадом і прикрашені зацукрованими пелюстками квітів", — уточнює Адам Лі.

Компанія Charbonnel et Walker була відкрита на найдорожчій торговій вулиці Бонд-стріт ще в 1875 році. Саме тоді король Едуард VII попросив свого улюбленого виробника шоколаду мадам Шарбоннель переїхати з Парижа в Лондон.

[ + – ] Магазин Charbonnel et Walker на Бонд-стріт

[ + – ] Адам Лі, кондитер королеви

Коробка цукерок тут може коштувати 280 фунтів стерлінгів, і кондитери компанії відповідають за якість кожної цукерки. Ласощі цієї фірми поставляються в Букінгемський палац вже багато десятиліть. Також трюфелями від тамтешніх кондитерів пригощають на скачках в Аскоті.

Ще цукерки цієї фірми любив Оскар Вайлд, він навіть писав про них у своїх книгах, а зараз їх обожнює співачка Тейлор Свіфт. Крім королеви за шоколадом сюди часто заходила принцеса Діана.

"Вона завжди купувала для своїх хлопчиків шоколадні яйця до Великодня", — зазначають в кондитерській.

Королева Єлизавета відома своєю любов'ю до шоколаду. Вона вважає за краще шоколадний мус, шоколадний бісквітний торт і тістечка з шоколадним ганашем. Про це говорив колишній особистий кухар королеви Даррен Макгреді.

Він також згадував, що королеву не можна назвати гурманом, хоч вона і вважає за краще омлет із трюфелями на сніданок.