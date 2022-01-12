Королевский повар рассказал, какой фастфуд предпочитает Елизавета II

Королева любит гамбургеры, но это не банальная котлета с булочкой из Макдональдса

Елизавета II может позволить себе самые изысканные блюда, но среди списка ее любимых блюд затесался и фастфуд. Правда, с изысканным оттенком. Об этом пишет Mirror.

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О предпочтениях монарха рассказал бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен Макгрейди, долгое время готовивший для королевы и членов ее семьи.

По словам Даррена, королева Елизавета обожает креветки в горшочке и шоколадный торт, а также гамбургеры. Но непростые, а из оленины.

"Мы всегда готовили их во время отпуска в Балморале. Они стреляли в оленей, а мы готовили котлеты из оленины", — признался шеф-повар.

Впрочем, подавали их не так, как в ресторанах быстрого питания.

Бургеры из оленын подавали с клюквенным соусом и без булочек, так что Елизавета их вкушала с помощью ножа и вилки.

"Этикет гласит, что единственное, что королева может брать руками – это чашку с послеобеденным чаем, так что она всегда использует нож и вилку", — рассказал Даррен.

А вот пиццу королева ненавидит. Причем любую, поэтому во дворце пиццу еще ни разу не подавали к столу.

Даррен работал в Букингемском дворце с 1982 по 1993 год. Он готовил для королевы, ее супруга, принца Филиппа, а также для принцев Уильяма и Гарри и их матери, принцессы Дианы.

А в Балморал, где подавали бургеры из оленины, королевское семейство обычно отправлялось в августе, или сентябре. Там королева любит гулять, сама водить машину и охотится. Правда, в последнее время на охоту она не ходит.

[ + – ] Ma'amburger, вдохновленный королевой Фото: Соцсети

После откровений шеф-повара августе онлайн-сервис еды на вынос Foodhub создал бургер с клюквенным соусом под названием Ma'amburger.