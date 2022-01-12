Королівський кухар розповів, якому фастфуду надає перевагу Єлизавета II

Королева любить гамбургери, але це не банальна котлета з булочкою з Макдональдса.

Єлизавета II може дозволити собі найвишуканіші страви, але серед списку її улюблених страв затесався і фастфуд. Щоправда, із вишуканим відтінком. Про це пише Mirror.

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Про уподобання монарха розповів колишній шеф-кухар Букінгемського палацу Даррен Макгрейді, який тривалий час готував для королеви та членів її сім'ї.

За словами Даррена, королева Єлизавета обожнює креветки в горщику та шоколадний торт, а також гамбургери. Але непрості, а з оленини.

"Ми завжди готували їх під час відпустки у Балморалі. Вони стріляли в оленів, а ми готували котлети з оленини", — зізнався шеф-кухар.

Утім, подавали їх не так, як у ресторанах швидкого харчування.

Бургери з оленин подавали із журавлинним соусом і без булочок, тож Єлизавета їх смакувала за допомогою ножа та виделки.

"Етикет свідчить, що єдине, що королева може брати руками — це чашку з пообіднім чаєм, тож вона завжди використовує ніж і виделку", — розповів Даррен.

А ось піцу королева ненавидить. Причому будь-яку, тож у палаці піцу ще жодного разу не подавали до столу.

Даррен працював у Букінгемському палаці з 1982 по 1993 рік. Він готував для королеви, її дружина, принца Філіпа, а також для принців Вільяма та Гаррі та їхньої матері, принцеси Діани.

А в Балморал, де подавали бургери з оленини, королівське сімейство зазвичай вирушало у серпні, або у вересні. Там королева любить гуляти, сама водити машину і полює. Щоправда, останнім часом на полювання вона не ходить.

[ + – ] Ma'amburger, натхненний королевою Фото: Соцсети

Після одкровень шеф-кухаря в серпні онлайн-сервіс їжі на виніс Foodhub створив бургер із журавлинним соусом під назвою Ma'amburger.