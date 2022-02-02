Китайцы выпустили партию бракованной посуды к Платиновому юбилею Елизаветы II

Все 10 800 предметов посуды о опечаткой будут проданы оптом с 90%-скидкой на сайте, занимающемся продажей ненужных вещей.

Более 10 тысяч чайных чашек и тарелок китайского производства, предназначенных для продажи в Великобритании в рамках празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II, были выпущены с опечаткой, сообщает ВВС.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Вместо надписи Platinum jubilee (платиновый юбилей) на посуде красуется Platinum Jubbly.

Весь заказ был сделан в Китае, однако, увидев ошибку, заказчик из Великобритании отказался покупать партию. Теперь ее реализацией занялась компания Wholesale Clearance, которая специализируется на обанкротившихся запасах и линиях, снятых с производства, продавая ненужные товары оптом.

По словам руководителя веб-сайта Clearance Карла Бакстера, теперь эта посуда будет продана в качестве сувенирной продукции с 90%-ой скидкой.

"Стань фанатом Only Fools and Horses и удиви своих друзей набором Lovely Jubbly!", – говорится на сайте. Это – отсылка к классическому ситкому ВВС "Дураки и лошади", где герой Дель Бой был известен крылатой фразой "Lovely jubbly" и хитрыми схемами зарабатывания денег.

"Что может быть более уникальным, чем наша посуда с опечатками, выпущенная ограниченным тиражом?", – уверен Бакстер.

Компания Wholesale Clearance оценила партию посуды в 32 400 фунтов стерлингов с оптовой распродажей, предполагающей, что покупатель может получить потенциальную прибыль, превышающую 291 492 фунта стерлингов.

Платиновый юбилей приурочен к 70-летию восшествия на престол королевы Елизаветы II 6 февраля 1952 года. Празднование запланировано на первый месяц лета. Начиная со 2 июня, мероприятия будут включать Trooping the Color (ежегодные публичные торжества в честь дня рождения королевы), зажжение маяков Platinum Jubilee, службу в честь Дня благодарения в соборе Святого Павла, Дерби в Эпсом-Даунс, живой концерт под названием " Платиновая вечеринка во дворце", Большой юбилейный обед и Платиновое юбилейное театрализованное представление. К этой дате готовят и немало сувенирной продукции.

Напомним, королева Елизавета запустила производство собственного кетчупа и коричневого соуса, которые "идеально подходят к английскому завтраку".