Елизавета II появилась на публике с большим синяком на ноге и тростью (видео)

В последнее время королева редко появляется на публике, но мероприятия по случаю ее 70-летнего правления требуют от нее присутствия. Правда, на них она долго не задерживается.

6 февраля исполняется 70 лет с дня коронации Елизаветы II, которая станет самым долгоправящим монархом в истории Великобритании, и по этому случаю накануне она присоединилась к членам местного сообщества в бальном зале Сандрингем-Хаус в Норфолке, где для нее приготовили юбилейный торт, сообщается на странице королевы в Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Одетая в синее платье из крепа от Angela Kelly с декором из белых цветов по линии талии, в традиционном колье в три нитки из жемчуга и двумя бриллиантовыми брошами на наряде королева выглядела очень веселой и улыбалась присутствующим. В руках у нее были трость и фирменная черная сумочка.

Когда Елизавета II вошла в зал, многие заметили, что на левой ноге у монарха большая гематома, а сами ноги имеют некоторую отечность. Возможно, именно из-за проблем с ними королева и была с тростью.

[ + – ] Елизавета II на встрече с членами сообщества Сандрингема

Во время мероприятия Ее Величеству преподнесли торт местной выпечки и большой нож и попросили отрезать первый кусок. Вонзив лезвие, она рассмешила гостей, пошутив:

"Я думаю, что могла бы просто воткнуть туда нож. Остальное может сделать кто-то другой".

Среди гостей мероприятия были члены Сандрингемского отделения Женского института, членом которого королева является с 1943 года, а президентом – с 2003-го. Пригласили сюда и бывших сотрудников, а ныне пенсионеров, которые служили в Сандрингеме, и их семьи, а также представителей местных благотворительных организаций для детей с ограниченными возможностями Little Discoverers и West Norfolk Befriending.

Анджела Вуд, которая помогла создать оригинальный рецепт курицы для коронации в 1953 году, также была гостем на встрече с королевой, и ее сфотографировали в беседе с Ее Величеством, когда пара обсуждала работу, связанную с созданием рецепта в то время.

"Вероятно, он изменился, потому что в те дни мы делали некоторые вещи совсем по-другому", – прокомментировала монарх изменение рецепта за эти годы.

Покидая мероприятие, Елизавета II получила букет, состоящий из цветов, которые были частью коронационного букета королевы в 1953 году, например, ландыш.

Встреча в Сандрингеме стала следующим мероприятием после того, как 4 февраля Букингемский дворец опубликовал официальные фотографии, открывающие юбилейный уик-энд. На изображениях королева смотрит на свои фотографии с Платинового юбилея и памятные вещи с Золотого юбилея в Дубовой комнате в Виндзорском замке.

[ + – ] Королева рассматривает поздравления ко Дню престолонаследия

При этом она почтила память своего отца, короля Георга VI, надев аквамариновые броши с бриллиантами, которые он подарил ей на ее 18-летие в апреле 1944 года.

На столе у королевы было несколько личных фотографий, в том числе фотографии Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, снимок герцога Кембриджского с его братом, принцем Гарри, и третья, на которой изображены принцессы Беатрис и Евгения.

Несмотря на то, что Платиновый юбилей – 6 февраля, все торжественные мероприятия начнутся 2 июня и будут продолжаться четыре дня, включая концерт во дворце, службу благодарения и театрализованное представление.

Королевская почта уже выпустила набор марок к Платиновому юбилею, а китайцы изготовили набор сувенирной посуды, которая была забракована заказчиком из-за ошибки в надписи. Теперь все 10 800 чайных чашек, блюдец и кружек будут проданы онлайн с 90%-ой скидкой.