Єлизавета II з'явилася на публіці з великим синцем на нозі та тростиною (відео)

Останнім часом королева рідко з'являється на публіці, але заходи щодо її 70-річного правління вимагають від неї присутності. Правда, на них вона довго не затримується.

6 лютого виповнюється 70 років з дня коронації Єлизавети II, яка стане довгоправним монархом в історії Великобританії, і з цієї нагоди вона приєдналася до членів місцевої спільноти в бальному залі Сандрінгем -Хаус в Норфолку, де для неї приготували ювілейний торт. королеви у Instagram.

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Одягнена в синю сукню з крепу від Angela Kelly з декором з білих квітів по лінії талії, у традиційному кольє в три нитки з перлів та двома діамантовими брошами на вбранні королева виглядала дуже веселою та посміхалася присутнім. У руках у неї були тростина і фірмова чорна сумочка.

Коли Єлизавета II увійшла до зали, багато хто помітив, що на лівій нозі у монарха велика гематома, а самі ноги мають деяку набряклість. Можливо, саме через проблеми з ними королева і була з тростиною.

[ + – ] Єлизавета II на зустрічі з членами спільноти Сандрінгема

Під час заходу Її Величності піднесли торт місцевої випічки та великий ніж і попросили відрізати перший шматок. Встромивши лезо, вона розсмішила гостей, пожартувавши:

"Я думаю, що могла б просто встромити туди ніж. Решту може зробити хтось інший".

Серед гостей заходу були члени Сандрінгемського відділення Жіночого інституту, членом якого є королева з 1943 року, а президентом – з 2003-го. Запросили сюди і колишніх співробітників, а нині пенсіонерів, які служили в Санрінгемі, та їхні сім'ї, а також представників місцевих благодійних організацій для дітей з обмеженими можливостями Little Discoverers та West Norfolk Befriending.

Анджела Вуд, яка допомогла створити оригінальний рецепт курки для коронації у 1953 році, також була гостем на зустрічі з королевою, і її сфотографували у розмові з Її Величністю, коли пара обговорювала роботу, пов'язану зі створенням рецепту на той час.

"Ймовірно, він змінився, тому що у ті дні ми робили деякі речі зовсім по-іншому", – прокоментувала монарх зміну рецепту за ці роки.

Залишаючи захід, Єлизавета II отримала букет, що складався з квітів, які були частиною коронаційного букета королеви в 1953 році, наприклад конвалії.

Зустріч у Сандрінгемі стала наступним заходом після того, як 4 лютого Букінгемський палац опублікував офіційні фотографії, що відкривають ювілейний вікенд. На зображеннях королева дивиться на свої фотографії з Платинового ювілею та пам'ятні речі із Золотого ювілею у Дубовій кімнаті у Віндзорському замку.

[ + – ] Королева роздивляється привітання до Дня престолонаслідування

При цьому вона вшанувала пам'ять батька, короля Георга VI, надягнувши аквамаринові брошки з діамантами, які він подарував їй на її 18-річчя у квітні 1944 року.

На столі королева мала кілька особистих фотографій, зокрема фотографії Кейт Міддлтон із принцом Вільямом, знімок герцога Кембриджського з його братом, принцом Гаррі, і третя, на якій зображені принцеси Беатріс і Євгенія.

Незважаючи на те, що Платиновий ювілей – 6 лютого, всі урочисті заходи розпочнуться 2 червня і триватимуть чотири дні, включно з концертом у палаці, службою подяки та театралізованою виставою.

Королівська пошта вже випустила набір марок до Платинового ювілею, а китайці виготовили набір сувенірного посуду, партія якого була забракована замовником через помилку в написі. Тепер всі 10 800 чайних чашок, блюдець і кухлів будуть продані онлайн з 90%-ю знижкою.