Королівський подарунок: Єлизавета II повідомила, що після її смерті Камілла стане королевою

Майбутній статус Камілли Паркер-Боулз королева зафіксувала в офіційному документі, повідомивши, що після її смерті народ Британії повинен надати парі таку саму підтримку, як і їй.

Єлизавета II у її посланні до нації заявила, що Камілла, герцогиня Корнуольська, стане королевою, коли Чарльз набуде статусу короля, повідомляє Dailymail.

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Заява була зроблена на честь платинового ювілею вступу Єлизавети II на престол 70 років тому. Це перше офіційне підтвердження позиції королеви.

[ + – ] Звернення до нації Єлизавети II, у якому вона зафіксувала майбутній статус Камілли

Королева зазначила, що вона щиро бажає, щоб її невістка була повністю визнана, коли Чарльз стане її наступником. Звернення до нації розвіяло чутки про те, що 95-річна королева може зректися престолу, оскільки вона підтвердила свою обіцянку коронації.

"Коли прийде час, мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому і його дружині Каміллі таку підтримку, як і мені; і я щиро бажаю, щоб, коли цей час прийде, Камілла була відома як королева". — Розповіла монархиня.

У Кларенс-Хаусі, резиденції членів британської королівської родини, повідомили, що Чарльз і Камілла були зворушені жестом королеви. Це найяскравіша ознака не лише непохитної підтримки королевою своєї невістки, повідомили у резиденції, а й доказ її неминущої прихильності до жінки, яка забезпечила щастя її старшого сина.

[ + – ] Чарльз і Камілла були зворушені жестом королеви.

До цього вважалося, що Камілла не отримає титулу королеви. За два місяці до заручин принца Уельського в лютому 2005 року в палаці офіційно заявили, що місіс Паркер-Боулз використовуватиме титул Її Королівської Високості принцеси-консорту, коли принц Уельський вступить на престол.

У соцмережах думки користувачів розділилися. Одні писали, що це чудова новина, і вони раді за пару.

"Вона заслужила це", "Я думаю, це чудово, адже вона робить його щасливим!"

Інші користувачі висловили негативне ставлення до рішення королеви.

"Ніколи ця жінка не буде Королевою! Називайте її як хочете, вона не гідна звання Діани", "Я знаю, що нам потрібно рухатися далі, але я не можу не думати про Діану і про те, що з нею зробив Чарльз. Я впевнений, що Вільям був би найкращим королем", "Я дуже поважаю нашу королеву, вона неймовірна жінка. Вибачте, але у мене немає такої поваги до Чарльза або Камілли, я, напевно, не співатиму наш великий національний гімн для цих двох".

Нагадаємо, на святкуванні платинового ювілею свого королівського правління, Єлизавета II виглядала дуже веселою та посміхалася присутнім. В руках у неї були тростина і фірмова чорна сумочка. Проте присутні відзначили можливі проблеми зі здоров'ям у королеви.

До ювілею Королівська пошта вже випустила набір тематичних марок, зображення на яких охоплюють практично всі 70 років правління королеви. Так само були відзначені Срібний, Золотий і Діамантовий ювілеї королеви.