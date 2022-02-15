Принц Эндрю урегулировал дело о сексуальном насилии

38-летняя Вирджиния Джуффре подала в суд на герцога Йоркского, утверждая, что он трижды изнасиловал ее, когда ей было 17 лет.

Второй сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю урегулировал гражданский иск о сексуальном насилии, возбужденным против него в США Вирджинией Джуффре. Об этом свидетельствуют судебные документы, пишет BBC.

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38-летняя Вирджиния Джуффре подала в суд на герцога Йоркского, утверждая, что он трижды изнасиловал ее, когда ей было 17 лет в 2001 году. Герцог в свою очередь неоднократно отрицал обвинения.

В письме, поданном в окружной суд США во вторник, говорится, что принц Эндрю и Джуффре достигли внесудебного урегулирования.

Как стало известно, герцог сделает "существенное пожертвование в пользу госпожи Джуффре", сумма которого не раскрывается.

Представители принца Эндрю заявили, что у него нет комментариев, кроме того, что было сказано в документе, поданном в суд. Букингемский дворец также отказался комментировать мировое соглашение.

В письме американскому судье Льюису А. Каплану адвокат Джуффре Дэвид Бойс вместе с адвокатами принца Эндрю отметили, что пара достигла "принципиального урегулирования".

Также отмечается, что герцог сделает "существенное пожертвование на благотворительность г-жи Джуффре в поддержку прав жертв".

Также в заявлении говорится, что принц Эндрю никогда не намеревался очернить личность г-жи Джуффре, и он признал, что она пострадала как от жестокого обращения, так и в результате несправедливых публичных нападок. Он также высоко оценил храбрость г-жи Джуффре и других жертв, переживших насилие.

Герцог также пообещал "продемонстрировать свое сожаление по поводу своей связи" с покойным осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Напомним, Вирджиния Джуффре (ранее Робертс), утверждала, что в 16 лет она стала жертвой торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и жестокого обращения со стороны финансиста Эпштейна. Он умер в тюрьме в 2019 году, ожидая судебного разбирательства по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Она заявила, что ее отдавали в аренду влиятельным людям, в том числе принцу Эндрю.

Женщина утверждала, что 61-летний герцог трижды изнасиловал ее, когда ей было 17 лет, в доме Гислен Максвелл в Лондоне, в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и на частном острове Эпштейна на Виргинских островах США.

Ранее Фокус сообщал, что 61-летний сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю, который замешан в сексуальном скандале, лишился всех своих военных титулов и королевского патронажа, а также больше не имеет права называть себя "Его Королевское Высочество".

Также в Канаде решили переименовать школу, названную в честь принца Эндрю более 60 лет назад.