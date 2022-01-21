В Канаде переименуют школу, названную в честь принца Эндрю более 60 лет назад

Образовательный центр в Новой Шотландии получил имя герцога Йоркского в 1960 году в честь его рождения. А официальная причина переименования — создание "безопасного и инклюзивного" пространства для учеников.

Средняя школа в Канаде, названная на честь принца Эндрю, объявила, что меняет свое название после более 60 лет, чтобы создать "безопасное и инклюзивное" пространство для своих учеников, сообщает Daily mail.

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Директор школы Крейг Кэмпбелл сообщил родителям в письме, что школа готова к ребрендингу, который "поддержит ее ценности".

Образовательный центр в Новой Шотландии получил имя герцога Йоркского в 1960 году в честь его рождения.

Но после давления со стороны местного сообщества после того, как против члена королевской семьи были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии над девочкой-подростком, школа заявила, что даст себе новое имя, которое соответствует ее духу "поддержки и уважения".

[ + – ] Письмо директора школы к родителям

Объявив о планах отказаться от связи с принцем Эндрю не позднее конца 2022 года или не позднее начала 2023 года, школа заявила, что хочет, чтобы ее новое название "отражало [ее] сообщество".

В письме к родителям, которое опубликовала местная газета The Coast, директор Кэмпбелл написал: "Название школы должно отражать наше школьное сообщество и поддерживать наши ценности как безопасное и инклюзивное пространство для обучения для всех".

Местным жителям будет предложено представить свои варианты нового названия для учебного заведения, а решение будет принято школьным комитетом, состоящим из шести студентов и сотрудников школы.

Комитет рассмотрит и оценит предоставленные названия, а затем проведет голосование студентов.

Потом три основные рекомендации будут направлены в Региональный центр образования Галифакса для окончательного утверждения.

Напомним, ранее принц Эндрю был лишен военных титулов и королевского патронажа. 61-летний сын британской королевы Елизаветы II больше не имеет права называть себя "Его Королевское Высочество".

Также из Twitter удалили аккаунт принца Эндрю. Страницы в Facebook и Instagram еще активны, однако, как утверждают источники, решение об их удалении уже принято.

Принца Эндрю обвиняют в том, что он занимался сексом с Вирджинией Джуффре, когда ее было 17 лет, против ее воли. Американка утверждает, что ее продали Эпштейн и Максвелл. Герцог категорически отрицает обвинения в изнасиловании.