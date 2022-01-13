Больше не Его Высочество: принц Эндрю лишен военных титулов и королевского патронажа

После обсуждения ситуации вокруг герцога Йоркского внутри семьи монарха, военные титулы и королевские покровительства возвращены королеве Елизавете II.

61-летний сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю, который замешан в сексуальном скандале, лишился всех своих военных титулов и королевского патронажа, а также больше не имеет права называть себя "Его Королевское Высочество". Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

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Сообщается, что с одобрения и согласия Елизаветы II, военные титулы и королевские покровительства герцога Йоркского были возвращены королеве. Также все полномочия принца будут у него отобраны и перераспределены между другими членами королевской семьи.

Издание Sky News сообщает, что такое решение было принято после широкого обсуждения ситуации вокруг принца Эндрю внутри королевской семьи.

Иск Вирджинии Джуффре против принца Эндрю

Вероятно столь категоричное заявление последовало после того, как стало известно, что 12 января Окружной суд Нью-Йорка отказался отклонить иск против принца, который обвиняется в изнасиловании Вирджинии Джуффре.

В частности в иске идет речь о том, что в 2001 году, когда Вирджинии было 17 лет, она подвергалась сексуальному насилию, находясь в положении секс-рабыни у скандально известного Джеффри Эпштейна, клиентом которого был принц Эндрю. По ее словам на момент связи, принц знал что она была несовершеннолетней, однако все равно совершал над ней сексуальное насилие по меньшей мере три раза.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю продал свое Chalet Helora, находящееся в Швейцарии за 18 млн фунтов стерлингов. Имя покупателя не разглашается.

В августе прошлого года Вирджиния Джуффре подала в федеральный суд Нью-Йорка иск против 61-летнего британского принца Эндрю, которого она обвинила в "сексуальном насилии и умышленном причинении эмоционального стресса".