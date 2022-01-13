Більше не Його Високість: принц Ендрю позбавлений військових титулів та королівського патронажу

Після обговорення ситуації навколо герцога Йоркського всередині сім'ї монарха, військові титули та королівські заступництва повернуто королеві Єлизаветі II.

61-річний син британської королеви Єлизавети II принц Ендрю, який замішаний у сексуальному скандалі, втратив усі свої військові титули і королівський патронаж, а також більше не має права називати себе "Його Королівська Високість". Про це йдеться в заяві Букінгемського палацу.

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Повідомляється, що зі схвалення та згоди Єлизавети II військові титули та королівські заступництва герцога Йоркського були повернуті королеві. Також усі повноваження принца будуть у нього відібрані та перерозподілені між іншими членами королівської родини.

Видання Sky News повідомляє, що таке рішення було ухвалено після широкого обговорення ситуації навколо принца Ендрю всередині королівської сім'ї.

Позов Вірджинії Джуффре проти принца Ендрю

Ймовірно, така категорична заява була після того, як стало відомо, що 12 січня Окружний суд Нью-Йорка відмовився відхилити позов проти принца, якого звинувачують у зґвалтуванні Вірджинії Джуффре.

Зокрема в позові йдеться про те, що у 2001 році, коли Вірджинії було 17 років, вона зазнавала сексуального насильства, перебуваючи у становищі секс-рабині у скандально відомого Джеффрі Епштайна, клієнтом якого був принц Ендрю. За її словами, на момент зв'язку принц знав, що вона була неповнолітньою, проте все одно коїв над нею сексуальне насильство щонайменше тричі.

Раніше повідомлялося, що принц Ендрю продав своє Chalet Helora, яке розташоване у Швейцарії, за 18 млн фунтів стерлінгів. Ім'я покупця не розголошується.

Минулого серпня Вірджинія Джуффре подала до федерального суду Нью-Йорка позов проти 61-річного британського принца Ендрю, якого вона звинуватила в "сексуальному насильстві та навмисному заподіянні емоційного стресу".