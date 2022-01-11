Син британської королеви позбавився розкішного шале у Швейцарії

Ім'я людини, яка купила шале принца Ендрю за 18 млн. фунтів стерлінгів, не розголошується.

61-річний син британської королеви Єлизавети II, принц Ендрю, знайшов покупця для свого шале, розташованому на гірськолижному курорті Верб'є у Швейцарії, після того, як виплатив за нього борг у розмірі 6,6 млн фунтів стерлінгів, повідомляє MailOnline.

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Ім'я покупця, який погодився віддати за будинок 18 млн фунтів стерлінгів, не розголошується.

Принц Ендрю зміг продати нерухомість під назвою Chalet Helora лише після погашення боргу в розмірі 6,6 млн фунтів стерлінгів перед 74-річною французькою світською левицею Ізабель де Рувр, яка продала шале йому та його колишній дружині Сарі Фергюсон у 2014 році також за 18 млн фунтів стерлінгів.

Купуючи будинок, герцог Йоркський домовився з колишньою господинею, що виплатить його вартість частинами. Проте, за словами де Рувр, він так і не зміг внести останній платіж у розмірі 5 млн фунтів стерлінгів, через що вона два роки тому звернулася до швейцарських судів, подавши позови проти принца та Сари Фергюсон і вимагаючи повернути їй належну суму разом із відсотками. На той момент вона склала 6,6 млн фунтів стерлінгів.

Згідно зі швейцарським законодавством, принц не міг продати шале доти, доки питання не буде вирішено.

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У листопаді минулого року де Рувр підтвердила, що борг виплачено і "війну закінчено". Близьке до принца Ендрю джерело сказало журналістам те саме.

Врегулювання цього питання викликало інтерес у британців, які не розуміють, як Ендрю зібрав 6,6 мільйона фунтів стерлінгів, якщо, виходячи з його документів, він заробляє скромну суму, яка не відповідає його марнотратному способу життя. Офіційно Ендрю отримує близько 270 тис. фунтів стерлінгів на рік. Це включає річну стипендію королеви в розмірі 249 000 тис. фунтів стерлінгів, а також 20 тис. фунтів стерлінгів його військово-морської пенсії.

Але королівські спостерігачі стверджували, що він далекий від "принца-жебрака" та може бути набагато багатшим, ніж передбачалося, завдяки низці минулих ділових угод і колу багатих друзів. Ендрю раніше володів маєтком Sunninghill Park, який був його сімейним будинком у Віндзорі. Маєток із 12 спальнями йому на весілля в 1986 році подарувала королева. У 2007 році його купив Тимур Кулібаєв, зять президента Казахстану, за 15 мільйонів фунтів стерлінгів, що на 3 мільйони фунтів більше за запитувану ціну.

Але повернемося до шале у Швейцарії. На думку ЗМІ, його продаж допоможе синові королеви вивільнити трохи грошей для оплати послуг адвокатів, які зараз захищають його в справі про зґвалтування. Відповідний позов проти принца подала американка Вірджинія Джуффре, яка стверджує про те, що стала жертвою принца ще неповнолітньою.

Нагадаємо, королева відреагувала на секс-скандал за участю сина, проте оглядачі не відкидають, що він може уникнути покарання.