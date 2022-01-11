Сын британской королевы избавился от роскошного шале в Швейцарии

Имя человека, купившего шале принца Эндрю за 18 млн фунтов стерлингов, не разглашается.

61-летний сын британской королевы Елизаветы II, принц Эндрю, нашел покупателя на свое шале, расположенное на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии, после того, как выплатил за него долг в размере 6,6 млн фунтов стерлингов, сообщает MailOnline.

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Имя покупателя, который согласился отдать за дом 18 млн фунтов стерлингов, не разглашается.

Принц Эндрю смог продать недвижимость под названием Chalet Helora только после погашения долга в размере 6,6 млн фунтов стерлингов перед 74-летней французской светской львицей Изабель де Рувр, которая продала шале ему и его бывшей жене Саре Фергюсон в 2014 году также за 18 млн фунтов стерлингов.

При покупке дома герцог Йоркский договорился с бывшей хозяйкой, что выплатит его стоимость частями. Однако, по словам де Рувр, он так и не смог внести последний платеж в размере 5 млн фунтов стерлингов, из-за чего она два года назад обратилась в швейцарские суды, подав иски против принца и Сары Фергюсон и требуя вернуть ей причитающуюся сумму вместе с процентами. На тот момент она составила 6,6 млн фунтов стерлингов.

Согласно швейцарскому законодательству, принц не мог продать шале до тех пор, пока вопрос не будет решен.

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В ноябре прошлого года де Рувр подтвердила, что долг выплачен и "война закончена". Близкий к принцу Эндрю источник сказал журналистам то же самое.

Урегулирование этого вопроса вызвало интерес у британцев, которые не понимают, как Эндрю собрал 6,6 миллиона фунтов стерлингов, если, исходя из его документов, он зарабатывает скромную сумму, которая пне соответствует его расточительному образу жизни. Официально Эндрю получает около 270 тыс. фунтов стерлингов в год. Это включает в себя годовую стипендию королевы в размере 249 000 тыс. фунтов стерлингов, а также 20 тыс. фунтов стерлингов его военно-морской пенсии.

Но королевские наблюдатели утверждали, что он далек от "нищего принца" и может быть намного богаче, чем предполагалось, благодаря ряду прошлых деловых сделок и кругу богатых друзей. Эндрю ранее владел поместьем Sunninghill Park, которое былое его семейным домом в Виндзоре. Особняк с 12 спальнями ему на свадьбу в 1986 году подарила королева. В 2007 году его купил Тимур Кулибаев, зять президента Казахстана, за 15 миллионов фунтов стерлингов, что на 3 миллиона фунтов больше запрашиваемой цены.

Но вернемся к шале в Швейцарии. По мнению СМИ, его продажа поможет сыну королевы высвободить немного денег для оплаты услуг адвокатов, которые сейчас защищают его в деле об изнасиловании. Соответствующий иск против принца подала американка Вирджиния Джуффре, которая утверждает о том, что стала жертвой принца, будучи еще несовершеннолетней.

Напомним, королева отреагировала на секс-скандал с участием сына, однако обозреватели не исключают, что он может избежать наказания.