Принц Эндрю может уйти от ответственности за изнасилование несовершеннолетней, – адвокаты

Член британской королевской семьи на момент событий, о которых идет речь в судебном иске, обладал дипломатическим иммунитетом.

61-летний сын британской королевы Елизаветы II может избежать суда по делу об изнасиловании американки Вирджинии Джуффре, подавшей против него соответствующий иск, сообщает Independent.

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Адвокат Спенсер Кувин, представляющий интересы нескольких жертв Джеффри Эпштейна, считает, что член королевской семьи может воспользоваться дипломатической неприкосновенностью, которая освобождает от судебных преследований. Этот статус был у принца в 2001 году, в то время, о котором идет речь в иске Джуффре.

По мнению Кувина, адвокаты принца Эндрю могут воспользоваться этим моментом и добиться отклонения выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии.

"Адвокаты госпожи Джуффре должны преодолеть огромные препятствия, чтобы довести ее иск до суда присяжных. Если герцог Йоркский вообще возьмется за дело, его юридическая команда, несомненно, подаст ходатайство об отклонении жалобы на основании множества различных причин", – подчеркнул он.

Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю в Нью-Йорке, утверждая, что он изнасиловал ее в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и двух других местах. В ее иске говорится, что Эпштейн и другие "вынудили ее с помощью явных или подразумеваемых угроз" "вступить в половую связь с принцем Эндрю".

В предыдущих судебных заявлениях, поданных по другому делу, Джуффре утверждала, что печально известный финансист-педофил Джеффри Эпштейн трижды подталкивал ее к сексу с принцем Эндрю в период с 1999 по 2001 год. Это происходило в Нью-Йорке, Лондоне и на Карибских островах, причем впервые жертвой сексуального насилия она стала в 16 лет.

Эти обвинения были отвергнуты Букингемским дворцом:

"Категорически отрицается, что принц Эндрю имел какие-либо формы сексуальных контактов или отношений с госпожой Джуффре. Обвинения ложны и безосновательны".

Тем не менее, скандал не остался незамеченным королевой, и принц Эндрю оказался в опале у Елизаветы II.

Однако Вирджиния намерена добиться справедливости. Она требует от принца компенсации, которая может составить более 14 млн фунтов стерлингов, если принц Эндрю проиграет дело.

Что же касается Джеффри Эпштейна, который водил дружбу со многими влиятельными людьми и поставлял им несовершеннолетних девушек для сексуальных утех, покончил с собой в следственном изоляторе вскоре после ареста два года назад. Вскоре после его смерти возникли вопросы в том, был ли это суицид, поскольку судмедэксперты обнаружили на его теле следы, характерные для убийства.