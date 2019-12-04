В Букингемском дворце отрицают причастность принца Эндрю к сексуальному скандалу

Предполагаемая жертва Вирджиния Джуффре призывает англичан стать на ее сторону

Букингемский дворец официально прокомментировал причастность принца Эндрю к сексуальному скандалу, вокруг миллиардера Джеффри Эпштейном, ранее признанным виновным в секс-торговле людьми и педофилии. Об этом сообщает Тhe Guardian.

Напомним, что из показаний данных Вирджинией Джуффре, которая находилась в сексуальном рабстве Эпштейна с 16 лет, следует, что ее неоднократно заставляли заниматься сексом с его друзьями, среди которых был сын Елизаветы второй.

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Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре

В Букингемском дворце заявили, что "принц сожалеет о своей необдуманной связи с Джеффри Эпштейном" и что он "глубоко сочувствует тем, кто пострадал".

"Категорически отрицаем, что герцог Йоркский имел какие-либо сексуальные контакты или отношения с Вирджинией Робертс Джуффре. Любые обратные утверждения являются ложными и безосновательными", - сказано в заявлении.

Недавно, в своем интервью для ВВС, Вирджиния Джуффре рассказала о сексуальных отношениях с принцем Эндрю.

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"Из ночного клуба мы поехали в таунхаус Гислейн Максвелл, подруги Джеффри. Она сказала, что я должна сделать для Эндрю то же, что делаю для Джеффри. Меня затошнило. Я не ожидала такого от члена королевской семьи, даже не могла подумать, что так может поступить тот, кого вся страна считает достойным человеком. Когда все закончилось, он встал и поблагодарил меня. Помню тот момент: я сидела на кровати, мне было очень страшно и стыдно. На следующее утро Гислейн сказала мне, что я проделала отличную работу", - вспоминает 35-летняя Вирджиния.

Помимо этого, в интервью Джуффре призвала всех англичан встать на ее сторону и помочь ей восстановить справедливость.

Как ранее сообщал Фокус:

На время расследования, связанного с секс-скандалом, Герцога Йоркского отстранили от исполнения обязанностей члена королевской семьи.