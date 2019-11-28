Королева Великобритании может уйти в "отставку" через 18 месяцев, – СМИ

Елизавета II может передать свои обязанности сыну принцу Чарльзу

Королева Великобритании Елизавета II может сложить с себя королевские обязанности, передав их своему сыну принцу Чарльзу. Об этом сообщает The Mirror.

Так, через 18 месяцев, в апреле 2021 года, королеве исполнится 95 лет, в таком возрасте сложил с себя королевские обязанности супруг Елизаветы II принц Филипп. Это произошло два года назад.

По данным источников, королева может "уйти в отставку" со своей официальной работы, но все же остаться монархом. В таком случае, ее сын принц Чарльз станет принцем-регентом, наследником, исполняющим обязанности монарха.

Важно

Принц в опале: сын Елизаветы ІІ отстранен от исполнения обязанностей члена королевской семьи

На данный момент Елизавета II уже передала часть своих обязанностей членам королевской семьи, однако у нее все еще очень плотный график. Так, в 2018 году королева Великобритании приняла участие в 283 мероприятии.

В начале ноября принц Чарльз подменил королеву во время возложения венка на воскресной службе, а герцогиня Кембриджская взяла на себя ряд обязательств, включая патронаж Королевского фотографического общества.

Как ранее сообщал Фокус: