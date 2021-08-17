Принц Ендрю може ухилитися від відповідальності за зґвалтування неповнолітньої, — адвокати

Член британської королівської сім'ї на момент подій, про які йдеться в судовому позові, мав дипломатичний імунітет.

61-річний син британської королеви Єлизавети II може уникнути суду у справі про зґвалтування американки Вірджинії Джуффре, яка подала проти нього відповідний позов, повідомляє Independent.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Адвокат Спенсер Кувін, який представляє інтереси декількох жертв Джеффрі Епштейна, вважає, що член королівської сім'ї може скористатися дипломатичною недоторканністю, яка звільняє від судових переслідувань. Цей статус був у принца в 2001 році, у той час, про який йдеться в позові Джуффре.

На думку Кувін, адвокати принца Ендрю можуть скористатися цим моментом і домогтися відхилення висунутих проти нього звинувачень у сексуальному насиллі.

"Адвокати пані Джуффре повинні подолати величезні перешкоди, щоб довести її позов до суду присяжних. Якщо герцог Йоркський взагалі візьметься за справу, його юридична команда, безсумнівно, подасть клопотання про відхилення скарги на підставі безлічі різних причин", — підкреслив він.

Вірджинія Джуффре подала в суд на принца Ендрю в Нью-Йорку, стверджуючи, що він зґвалтував її в особняку Епштейна в Нью-Йорку та двох інших місцях. У її позові йдеться, що Епштейн та інші "змусили її за допомогою неявних або інших загроз" "вступити в статевий зв'язок із принцом Ендрю".

У попередніх судових заявах, поданих у іншій справі, Джуффре стверджувала, що сумно відомий фінансист-педофіл Джеффрі Епштейн тричі підштовхував її до сексу з принцом Ендрю в період із 1999 по 2001 рік. Це відбувалося в Нью-Йорку, Лондоні та на Карибських островах, причому вперше жертвою сексуального насилля вона стала в 16 років.

Ці звинувачення були відкинуті Букінгемським палацом:

"Категорично заперечується, що принц Ендрю мав будь-які форми сексуальних контактів або відносин із пані Джуффре. Звинувачення помилкові та безпідставні".

Проте скандал не залишився непоміченим королевою, і принц Ендрю виявився в опалі у Єлизавети II.

Однак Вірджинія має намір домогтися справедливості. Вона вимагає від принца компенсації, яка може скласти більше 14 млн фунтів стерлінгів, якщо принц Ендрю програє справу.

Що ж стосується Джеффрі Епштейна, який мав дружні стосунки з багатьма впливовими людьми та постачав їм неповнолітніх дівчат для сексуальних утіх, наклав на себе руки в слідчому ізоляторі незабаром після арешту два роки тому. Скоро після його смерті виникли питання в тому, чи був це суїцид, оскільки судмедексперти виявили на його тілі сліди, характерні для вбивства.