Принц Ендрю врегулював справу про сексуальне насильство

38-річна Вірджинія Джуффре подала до суду на герцога Йоркського, стверджуючи, що він тричі зґвалтував її, коли їй було 17 років.

Другий син королеви Великобританії Єлизавети II принц Ендрю врегулював цивільний позов про сексуальне насильство, порушене проти нього в США Вірджинією Джуффре. Про це свідчать судові документи, пише ВВС.

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38-річна Вірджинія Джуффре подала до суду на герцога Йоркського, стверджуючи, що він тричі зґвалтував її, коли їй було 17 років у 2001 році. Герцог зі свого боку неодноразово заперечував звинувачення.

У листі, поданому до окружного суду США у вівторок, йдеться, що принц Ендрю та Джуффре досягли позасудового врегулювання.

Як стало відомо, герцог зробить "істотну пожертву на користь пані Джуффре", сума якої не розкривається.

Представники принца Ендрю заявили, що він не має коментарів, крім того, що було сказано в документі, поданому до суду. Букінгемський палац також відмовився коментувати мирову угоду.

У листі американському судді Льюїсу А. Каплану адвокат Джуффре Девід Бойс разом з адвокатами принца Ендрю зазначили, що пара досягла "принципового врегулювання".

Також зазначається, що герцог зробить "істотну пожертву на благодійність пані Джуффре на підтримку прав жертв".

Також у заяві йдеться, що принц Ендрю ніколи не мав наміру очорнити особистість пані Джуффре, і він визнав, що вона постраждала як від жорстокого поводження, так і внаслідок несправедливих публічних нападок. Він також високо оцінив хоробрість пані Джуффре й інших жертв, які пережили насильство.

Герцог також пообіцяв "продемонструвати своє співчуття з приводу свого зв'язку" з покійним засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Нагадаємо, Вірджинія Джуффре (раніше Робертс) стверджувала, що у 16 років вона стала жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та жорстокого поводження з боку фінансиста Епштейна. Він помер у в'язниці в 2019 році, чекаючи судового розгляду в справі про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

Вона заявила, що її віддавали в оренду впливовим людям, зокрема, принцу Ендрю.

Жінка стверджувала, що 61-річний герцог тричі зґвалтував її, коли їй було 17 років, у будинку Гіслен Максвелл у Лондоні, в маєтку Епштейна у Нью-Йорку та на приватному острові Епштейна на Віргінських островах США.

Раніше Фокус повідомляв, що 61-річний син британської королеви Єлизавети II принц Ендрю, замішаний у сексуальному скандалі, втратив свої військові титули і королівський патронаж, а також більше не має права називати себе "Його Королівська Високість".

Також у Канаді вирішили перейменувати школу, названу на честь принца Ендрю понад 60 років тому.