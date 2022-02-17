Королева Елизавета II собирается заплатить за принца Эндрю 16 миллионов долларов

Королева Великобритании Елизавета II собирается помочь своему сыну принцу Эндрю заплатить более 16 миллионов долларов, чтобы урегулировать судебный иск об изнасиловании американки Вирджинии Джуффре

Королевская семья всеми силами пытается урегулировать громкий скандал вокруг сына Елизаветы II принца Эндрю, которого подозревают в нескольких эпизодах изнасилования американки Вирджинии Джуффре, когда та была несовершеннолетней.

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По информации журналистов Daily Mail, юристам обеих сторон удалось заключить финансовую сделку, чтобы закрыть дело, пока его не начал рассматривать суд присяжных. Речь идет о выплате моральной компенсации Джуффре и крупном пожертвовании в размере более 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 млн долларов) на счет ее благотворительной организации, поддерживающей права жертв насилия. Хотя точные условия внесудебного соглашения не разглашаются.

Часть финансовых обязательств по сделке, по информации журналистов, планирует взять на себя Ее Величество. В Daily Mail предполагают, что британская королева надеется подвести черту под громкой историей до начала празднования своего Платинового юбилея, запланированного на июнь.

Напомним, американка Вирджиния Джуффре, которой сейчас 38 лет, обратилась с иском в гражданский суд Нью-Йорка. Женщина утверждает, что 61-летний герцог Йокский трижды изнасиловал ее, когда той было 17 лет. В то время она оказалось в сексуальном рабстве у американского финансиста Джеффри Эпштейна. Он покончил жизнь самоубийством в тюрьме в 2019 году, ожидая судебного разбирательства по делу о сексуальной торговле несовершеннолетними. По словам Вирджинии Джуффре, ее сдавали в "аренду" влиятельным людям, друзьям и партнерам Эпштейна, в частности принцу Эндрю.

Принц Йоркский все обвинения в свой адрес отрицает. Из-за скандала его лишили военных титулов и королевского патронажа, а также права называть себя "Его Королевское Высочество".