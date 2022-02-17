Королева Єлизавета II збирається заплатити за принца Ендрю 16 мільйонів доларів

Королева Великобританії Єлизавета II збирається допомогти своєму синові принцу Ендрю заплатити понад 16 мільйонів доларів, щоб врегулювати судовий позов про зґвалтування американки Вірджинії Джуффре

Королівська сім'я намагається врегулювати гучний скандал навколо сина Єлизавети II принца Ендрю, якого підозрюють у кількох епізодах зґвалтування американки Вірджинії Джуффре, коли та була неповнолітньою.

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За інформацією журналістів Daily Mail, юристам обох сторін вдалося укласти фінансову угоду, щоб закрити справу, доки її не почав розглядати суд присяжних. Ідеться про виплату моральної компенсації Джуффре та велику пожертву в розмірі понад 12 мільйонів фунтів стерлінгів (більше 16 млн доларів) на рахунок її благодійної організації, яка підтримує права жертв насильства. Хоча точні умови позасудової угоди не розголошують.

Частину фінансових зобов'язань щодо угоди, за інформацією журналістів, планує взяти на себе її Величність. У Daily Mail припускають, що британська королева сподівається провести межу під гучною історією до початку святкування свого Платинового ювілею, запланованого на червень.

Нагадаємо, американка Вірджинія Джуффре, якій зараз 38 років, звернулася з позовом до цивільного суду Нью-Йорка. Жінка стверджує, що 61-річний герцог Йокський тричі зґвалтував її, коли їй було 17 років. Тоді вона опинилася в сексуальному рабстві в американського фінансиста Джеффрі Епштейна. Він наклав на себе руки у в'язниці у 2019 році, чекаючи судового розгляду в справі про сексуальну торгівлю неповнолітніми. За словами Вірджинії Джуффре, її здавали в "оренду" впливовим людям, друзям і партнерам Епштейна, зокрема принцу Ендрю.

Принц Йоркський усі звинувачення на свою адресу заперечує. Через скандал його позбавили військових титулів і королівського патронажу, а також права називати себе "Його Королівська Високість".